Ski-Star wird abermals Vater

Erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Straßer!

Wie Linus Straßer über die Sozialen Medien verkündet, ist er zum zweiten Mal Papa geworden. Er und seine Frau Maria wurden Eltern eines Sohns.

"Einer mehr", schrieb der deutsche Slalom-Läufer passend zu einem Bild, in welchem er seinen neugeborenen Nachwuchs in Armen hält.

Straßer konnte in seiner Karriere fünf Weltcuprennen gewinnen, zuletzt entschied der 32-Jährige im Jänner 2024 das Nightrace in Schladming für sich. Im WM-Slalom 2025 in Saalbach eroberte er die Bronzemedaille.

Alle Gewinner des Slalom-Weltcups der letzten 31 Jahre