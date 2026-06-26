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Anklage fallen gelassen! Bode Miller kann aufatmen

Der 48-Jährige war mit Drogen-Vorwürfen konfrontiert - die Staatsanwaltschaft führt das Verfahren nicht weiter.

Anklage fallen gelassen! Bode Miller kann aufatmen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bode Miller kann aufatmen!

Die Drogen-Vorwürfe gegen den 48-jährigen Ex-Ski-Star werden nicht weiter verfolgt. Eine Anklage hat die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Idaho fallen gelassen.

Anfang Juni war die Anklage erhoben worden - die Behörden hätten laut der Staatsanwältin über genügend Gründe für eine Verhaftung gehabt, berichtet "The Athletic".

Aufgrund neuer Informationen würde eine Fortführung des Verfahrens aber nicht im Interesse der Justiz liegen, hieß es. Nähere Informationen wurden nicht genannt.

Am 6. Juni festgenommen

Miller war am 6. Juni festgenommen worden, er erklärte sich für nicht schuldig.

Ein Freund von Miller habe eine kleine Menge Cannabis und eine Pfeife bei sich gehabt, Miller habe davon nichts gewusst, erklärte der Olympiasieger von Vancouver.

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