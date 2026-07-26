"Gerade noch geschafft": Ex-Skiweltmeisterin heiratet im Eiltempo

Maria Therese Tviberg ist aktuell in ihrem Privatleben ähnlich rasant unterwegs wie früher auf den Skipisten.

Erst Anfang Juni verkündete die 32-jährige Norwegerin, dass sie das erste Mal Nachwuchs erwartet, kurz darauf folgte die Verlobung mit ihrem Partner Sindre Moeen Paulseth - nun sind die beiden schon verheiratet.

"Wir haben es gerade noch geschafft, bevor unser kleiner Schatz im August zur Welt kommt", schreibt Tviberg zu den Fotos der standesamtlichen Trauung auf Instagram und merkt an: "Die eigentliche Feier muss noch ein bisschen warten."

Seit zwei Jahren zurückgetreten

Tviberg zog sich im September 2024 offiziell aus dem alpinen Skiweltcup zurück.

Dies erfolgte ein Jahr nach ihrem größten Karriereerfolg: Bei der WM 2023 in Courchevel/Meribel kürte sie sich im Parallelbewerb zur Weltmeisterin.

Zusätzlich eroberte die Norwegerin Olympia-Bronze 2022 im Teambewerb sowie WM-Silber 2023 im Teambewerb.