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Formel 1 heute: Das Rennen in Ungarn

Rennaction am Hungaroring! Wer gewinnt das zehnte Saisonrennen der Formel 1? LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Rennen in Ungarn Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag steht am Hungaroring, nordöstlich von Budapest, der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn an (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Die bisherige Saison war eine klare Sache für Mercedes. Kimi Antonelli führt die WM nach sechs GP-Siegen an. Ungarn ist die zehnte Station der laufenden Saison.

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Auf der Pole Position in Ungarn steht Weltmeister Lando Norris. Hinter dem McLaren-Piloten landeten im Qualifying die beiden Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Hamilton wurde aber ebenso wie WM-Leader Antonelli mit einer Rückversetzung um drei Startplätze bestraft. Hamilton startet nun als Fünfter, Antonelli als Siebenter.

LIVE-Ticker:

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