Am Sonntag steht am Hungaroring, nordöstlich von Budapest, der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn an (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Die bisherige Saison war eine klare Sache für Mercedes. Kimi Antonelli führt die WM nach sechs GP-Siegen an. Ungarn ist die zehnte Station der laufenden Saison.

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Auf der Pole Position in Ungarn steht Weltmeister Lando Norris. Hinter dem McLaren-Piloten landeten im Qualifying die beiden Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Hamilton wurde aber ebenso wie WM-Leader Antonelli mit einer Rückversetzung um drei Startplätze bestraft. Hamilton startet nun als Fünfter, Antonelli als Siebenter.

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