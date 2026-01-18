NEWS

Ski LIVE - Slalom in Wengen: Das aktuelle Ergebnis

Slalom Wengen LIVE: Abschluss der Lauberhornrennen 2026. Schafft der ÖSV heute den ersten Podestplatz?. Alle Ergebnisse und Zeiten hier.

Abschluss der Lauberhorn-Woche!

Heute geht es in Wengen zwischen den Slalom-Stangen um den Sieg. Während das ÖSV-Team auf den ersten Stockerlplatz der Saison brennt, will Shootingstar Paco Rassat seine Führung im Weltcup verteidigen. LIVE-Ticker>>>

ÖSV und das Warten auf das Podest

Die Bilanz der ÖSV-Slalom-Herren ist in diesem Winter bisher mager: Noch kein Podestplatz, zuletzt in Adelboden sorgte Manuel Feller für den ersten Top-5-Platz.

Dabei bietet der Hang in Wengen beste Erinnerungen, schließlich feierte Manuel Feller hier 2024 den letzten österreichischen Sieg.

Ganz oben auf der Favoritenliste steht heute Paco Rassat. Der neue Shootingstar im Slalom-Zirkus reist nach seinem Erfolg in Adelboden im Roten Trikot an.

Doch Vorsicht vor den Norwegern: Im Vorjahr feierte Norwegen in Wengen einen historischen Dreifachsieg. Gelingt heute der rot-weiß-roten Mannschaft der langersehnte Befreiungsschlag?

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 10:00 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 13:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Slalom LIVE: Wer bändigt den anspruchsvollen Hang? Behält Paco Rassat die Nerven oder schlägt der ÖSV zurück?

Der aktuelle Zwischenstand im Slalom in Wengen:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

