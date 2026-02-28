NEWS

Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen

Entscheiden die Schweizer die Abfahrts-Kristallkugel unter sich? Oder können die starken Italiener noch einmal eingreifen und den Kampf spannend machen? LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen Foto: © GEPA
Nach den Olympischen Winterspielen von Mailand/Cortina zieht der Skizirkus der Männer weiter nach Garmisch-Partenkirchen.

Am Samstag ab 11:45 Uhr (hier im Live Ticker>>>) steht das drittletzte Abfahrtsrennen der Saison auf dem Programm – und erneut geht es um entscheidende Punkte im Kampf um die kleine Kristallkugel. Gleichzeitig wollen die Verfolger versuchen, Weltcup-Dominator Marco Odermatt vom Thron zu stoßen.

Der Schweizer führt den Abfahrtsweltcup an: Er hat mit 510 Punkten über 100 Zähler Vorsprung auf Landsmann und Dreifach‑Olympiasieger Franjo Von Allmen (395).

Aus österreichischer Sicht stellt sich die Frage: Wo landen Vincent Kriechmayr und die anderen ÖSV-Läufer beim Showdown in Garmisch?

LIVE-Ticker:

Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

