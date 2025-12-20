Kriechmayr bedient: "Bin froh, dass ich weg bin aus Gröden"

Die ÖSV-Abfahrer haben auch beim Abfahrts-Klassiker in Gröden eine herbe Niederlage kassiert.

Bester Österreicher am Samstag ist mit hoher Startnummer durchaus erfreulich Andreas Ploier als Elfter. Die Routiniers hingegen enttäuschen: Vincent Kriechmayr wird im letzten Speedrennen vor Weihnachten 13.

Ergebnis der Abfahrt in Gröden >>>

Der Oberösterreicher ist wie schon im Super-G am Vortag als Neunter nach einer nicht idealen Fahrt und 1,73 Sekunden Rückstand bedient. "In der Abfahrt fehlt mir einfach ein bisschen die Überzeugung. So wie ich gefahren bin, gehöre ich nicht vorne hin", sagt der Vizeweltmeister im ORF-Interview, der auf eine Steigerung nach den Feiertagen hofft. "Aber mein Gott, es kommen wieder andere Rennen. Ich bin froh, dass ich weg bin aus Gröden."

Ploier holte sich Tipps von Matthias Mayer

Eine Zehntel schneller als der Routinier ist Ploier, der den bekannten Gröden-Effekt von sich stetig bessernden Lichtverhältnissen mit Nummer 50 nutzt.

"Bester Österreicher - das hätte ich nicht geglaubt. Das ist eine große Überraschung und freut mich sehr", sagt der 28-jährige Oberösterreicher nach seinem besten Weltcup-Ergebnis. "Wir sind leider nicht ganz vorne, aber wir arbeiten daran. Ich bin sehr erleichtert und hoffe, dass das kein Glückstreffer war und ich das regelmäßig zeigen kann."

Er habe sich vor dem Rennen unter anderem Tipps von Matthias Mayer geholt, der in seiner Funktion als Betreuer bei der Strecken-Besichtigung dabei war. "Er hat gesagt: 'Es ist so einfach: Nur nach vorne mit dem Gewicht und die Ski fahren lassen.' Darauf habe ich mich konzentriert - Danke, Mothl", grinst Ploier.

ÖSV-Alpindirektor Mitter: "Der Schuss geht oft nach hinten los"

ÖSV-Alpindirektor Christian Mitter hofft, dass sich seine in Gröden abgehängte Speedtruppe möglichst gleich nach Weihnachten beim Super-G in Livigno steigert.

"Wir müssen weiterarbeiten, sie probieren alles, das sieht man, aber der Schuss geht dann oft nach hinten los. Aber wir werden schon wieder hinkommen", so Mitter.