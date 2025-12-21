Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Am Sonntag geht in Alta Badia in Südtirol der traditionell kräfteraubende Riesentorlauf der Männer kurz vor Weihnachten über die Bühne. Der erste Durchgang startet um 10:00, der zweite Durchgang dann um 13:30 (zum Liveticker >>>).

Dabei wird mit Marco Schwarz gleich ein Österreicher das Rennen eröffnen, auch der zuletzt sehr formstarke Stefan Brennsteiner kommt mit Startnummer 3 schon früh.

Zu schlagen gilt es die Topfavoriten rund um Marco Odermatt, der die Startnummer 7 hat, oder auch Henrik Kristoffersen (Startnummer 2) und Loic Meillard (Startnummer 6).

Die weiteren Österreicher: Raphael Haaser mit 16, Patrick Feurstein mit 19, Lukas Feurstein mit 29, Joshua Sturm mit 33, Noel Zwischenbrugger mit 65, und Fabio Gstrein wird den ersten Durchgang mit Startnummer 69 beschließen.