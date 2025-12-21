NEWS

Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa

Marco Schwarz feiert im Riesentorlauf in Alta Badia seinen ersten Sieg nach dem Kreuzbandriss. Ein zweiter Österreicher steht auch auf dem Podest.

Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächster Sieg für Österreichs Riesentorläufer im Olympia-Winter!

Nach dem Triumph von Stefan Brennsteiner in Copper Mountain gewinnt Marco Schwarz den Klassiker in Alta Badia und feiert seinen siebenten Weltcup-Sieg - den ersten seit seinem Kreuzbandriss.

Siegerliste Alta Badia >>>

Auch Brennsteiner am Podest

Schwarz legt auf der herausfordernden Gran Risa schon im ersten Lauf mit Startnummer eins ordentlich vor und kann seinen Vorsprung im Finale verwalten. Letztlich triumphiert der Kärntner 0,18 Sekunden vor Lucas Pinheiro Braathen.

Mit Stefan Brennsteiner steht ein weiterer ÖSV-Athlet auf dem Podest. Der Salzburger führt nun auch im RTL-Weltcup>>>

Ergebnis des RTL in Alta Badia >>>

Einen weiten Sprung nach vorne macht Patrick Feurstein. Der Vorarlberger verbessert sich im Finale um ganze 14 Plätze auf Rang acht. Sein Cousin Lukas Feurstein rasselt hingegen nach einem schweren Fehler auf Platz 29 zurück.

Odermatt-Serie ist gerissen

Eine seiner wenigen Niederlagen muss Marco Odermatt einstecken. Der Schweizer kann sich nach Zwischenrang 11 im Finale nicht entscheidend verbessern und muss sich mit Platz sechs begnügen. Damit reißt seines Siegesserie auf Gran Risa nach zuletzt vier Erfolgen en suite.

Ergebnis des RTL in Alta Badia:

Die 10 Männer mit den meisten Riesentorlauf-Weltcupsiegen

#10 - Gustav Thöni (Italien) - 11 Weltcupsiege
#8 - Hermann Maier (Österreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Holt sich Schwarz den Sieg auf der Gran Risa?

Ski LIVE: Holt sich Schwarz den Sieg auf der Gran Risa?

Ski Alpin
7
Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Ski Alpin
Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Ski Alpin
Startliste für die Abfahrt der Männer in Gröden

Startliste für die Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
Riesentorlauf in Alta Badia - das Ergebnis

Riesentorlauf in Alta Badia - das Ergebnis

Ski Alpin
1
Schweizer Machtdemonstration in Gröden: "Waren in eigener Liga"

Schweizer Machtdemonstration in Gröden: "Waren in eigener Liga"

Ski Alpin
Schweizer Show in Gröden - Österreicher schauen nur zu

Schweizer Show in Gröden - Österreicher schauen nur zu

Ski Alpin
7
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Marco Odermatt Stefan Brennsteiner Riesentorlauf Alta Badia Marco Schwarz