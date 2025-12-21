Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa

Nächster Sieg für Österreichs Riesentorläufer im Olympia-Winter!

Nach dem Triumph von Stefan Brennsteiner in Copper Mountain gewinnt Marco Schwarz den Klassiker in Alta Badia und feiert seinen siebenten Weltcup-Sieg - den ersten seit seinem Kreuzbandriss.

Siegerliste Alta Badia >>>

Auch Brennsteiner am Podest

Schwarz legt auf der herausfordernden Gran Risa schon im ersten Lauf mit Startnummer eins ordentlich vor und kann seinen Vorsprung im Finale verwalten. Letztlich triumphiert der Kärntner 0,18 Sekunden vor Lucas Pinheiro Braathen.

Mit Stefan Brennsteiner steht ein weiterer ÖSV-Athlet auf dem Podest. Der Salzburger führt nun auch im RTL-Weltcup>>>

Ergebnis des RTL in Alta Badia >>>

Einen weiten Sprung nach vorne macht Patrick Feurstein. Der Vorarlberger verbessert sich im Finale um ganze 14 Plätze auf Rang acht. Sein Cousin Lukas Feurstein rasselt hingegen nach einem schweren Fehler auf Platz 29 zurück.

Odermatt-Serie ist gerissen

Eine seiner wenigen Niederlagen muss Marco Odermatt einstecken. Der Schweizer kann sich nach Zwischenrang 11 im Finale nicht entscheidend verbessern und muss sich mit Platz sechs begnügen. Damit reißt seines Siegesserie auf Gran Risa nach zuletzt vier Erfolgen en suite.