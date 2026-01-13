NEWS

Ski LIVE: Nacht-Slalom in Flachau - das Ergebnis

Slalom Flachau LIVE: Wer wird die neue "Snow Space Princess"? Alle Ergebnisse, Zeiten und der Zwischenstand zum Nachtslalom-Klassiker hier.

Ski LIVE: Nacht-Slalom in Flachau - das Ergebnis Foto: © GEPA
Flutlicht an für die „Snow Space Princess“! Heute verwandelt sich Flachau wieder in den Hexenkessel des Damen-Weltcups.

Beim legendären Nachtslalom brennt das ÖSV-Team vor heimischer Kulisse auf den ersten Stockerlplatz der Saison. LIVE-Ticker>>>

Nach dem Rast-Coup: Wie reagiert Shiffrin?

Die Dominanz von Mikaela Shiffrin wackelt erstmals in diesem Winter. Nachdem die US-Amerikanerin sechs Slaloms in Folge gewonnen hatte, wurde ihre Serie zuletzt in Kranjska Gora von Camille Rast gestoppt.

Die große Frage heute: Findet Shiffrin unter dem Flutlicht von Flachau sofort wieder zurück auf die Siegerstraße oder erleben wir die nächste Überraschung?

Truppe als ÖSV-Hoffnung

Aus österreichischer Sicht ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Katharina Truppe. Die Kärntnerin ist die personifizierte Konstanz in diesem Winter und fuhr bereits fünf Mal in die Top 7.

Was jedoch noch schmerzlich fehlt, ist der erste Podestplatz für die ÖSV-Damen im Slalom. Kann Truppe ausgerechnet beim Heimrennen den entscheidenden Schritt nach vorne machen und die rot-weiß-rote Durststrecke beenden? Die Fans in Flachau sind bereit für eine Ski-Party!

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 17:45 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 20:45 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Nachtslalom LIVE: Wer krönt sich in Flachau zur Slalom-Königin? Schafft Kathi Truppe heute den Sprung auf das Podest?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

