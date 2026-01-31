NEWS

Super-G in Crans Montana: Das Ergebnis

Schweizer Jubel in Crans-Montana! Eine Lokalmatadorin feiert ihren ersten Weltcupsieg, während ein ÖSV-Trio den Top 10 landet. Alle Ergebnisse zum Super-G:

Super-G in Crans Montana: Das Ergebnis
Premierensieg beim Heimrennen! Malorie Blanc triumphiert beim Super-G in Crans-Montana und feiert ihren ersten Sieg im Weltcup.

Während die Schweizerin das Publikum begeistert, landen die Österreicherinnen bei der Olympia-Generalprobe in den Top 10, verpassen das Podest aber.

Premierensieg für Lokalmatadorin Blanc

Die Schweiz bejubelt beim Heimrennen eine neue Siegerin: Malorie Blanc lässt mit Startnummer 17 die Konkurrenz hinter sich und gewinnt ihr erstes Weltcup-Rennen.

Die junge Schweizerin verweist die Italienerin Sofia Goggia (+0,18) und die US-Amerikanerin Breezy Johnson (+0,36) auf die Plätze. Goggia baut damit ihre Führung im Super-G-Weltcup weiter aus, da Lindsey Vonn nach ihrem Sturz am Freitag heute pausiert.

Beinahe sorgt Laura Pirovano für eine Sensation, doch die Italienerin scheidet mit Kurs auf die Bestzeit kurz vor dem Ziel aus.

Blanc ist damit die vierte Siegerin im vierten Saison-Super-G.

ÖSV-Trio in den Top 10 - aber wieder nicht am Podest

Die Österreicherinnen zeigen eine kompakte Teamleistung, für den Sprung auf das Podest reicht es diesmal jedoch nicht.

Ariane Rädler (+0,61) belegt als beste Österreicherin Rang sieben, unmittelbar gefolgt von Cornelia Hütter (+0,64) und Mirjam Puchner (+0,72). Rädler fehlen lediglich 25 Hundertstel auf Rang drei.

Speed-Comeback von Julia Scheib

Hinter den Top 10 sammelt Nina Ortlieb nach ihrem Sturz in der Abfahrt als 20. wichtige Punkte.

Direkt dahinter zeigt die Riesentorlauf-Spezialistin Julia Scheib auf: Bei ihrem ersten Speed-Rennen seit fast einem Jahr landet sie auf dem beachtlichen 21. Platz (+1,39). Auch Ricarda Haaser fährt in die Punkteränge, während Christina Ager, Nadine Fest und Stephanie Brunner die Top 30 verpassen.

Super-G in Crans Montana - das Ergebnis:

