Die Startliste für den Super-G der Frauen in Crans-Montana

Nach dem Rennabbruch am Freitag in der Abfahrt steht am Samstag ein Super-G auf dem Programm. Die Startliste:

Die Startliste für den Super-G der Frauen in Crans-Montana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Am Samstag findet in Crans-Montana das letzte Frauen-Rennen vor den Olympischen Spielen statt. Am Programm steht ein Super-G (ab 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Bereits am Freitag gab es eine Abfahrt. Die wurde jedoch aufgrund dreier Stürze nach den ersten sechs Läuferinnen wieder abgebrochen (Alle Infos >>>).

Eröffnet wird der Super-G von einer Österreicherin. Ariane Rädler hat die Startnummer eins. Mirjam Puchner kommt bereits mit Nummer drei.

Insgesamt zehn Österreicherinnen am Start

Comebackerin Federica Brignone wird mit der 9 ins Rennen gehen. Direkt dahinter startet Cornelia Hütter (10). Lindsey Vonn (15) hat zwar eine Startnummer, ein Antreten von ihr würde nach ihrem schweren Sturz in der Abfahrt aber wohl an ein Wunder grenzen.

Nach Sturz: Lindsey Vonn meldet sich zu Wort >>>

Die weiteren Österreicherinnen kommen später: Nina Ortlieb (22), Nadine Fest (25), Ricarda Haaser (28), Christina Ager (30), Julia Scheib (32), Lena Wechner (37) und Stephanie Brunner (40) runden das rot-weiß-rote-Aufgebot in der Schweiz ab.

Die Startliste:

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup ÖSV-Damen Crans Montana Cornelia Hütter Julia Scheib Mirjam Puchner Nina Ortlieb Nadine Fest Super-G Super-G-Weltcup