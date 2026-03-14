Ski LIVE - 1. Super-G in Courchevel: das Ergebnis

Speed-Showdown in Frankreich! Heute um 11:00 Uhr stürzen sich die Herren in den ersten von zwei Super-Gs in Courchevel.

Während die Saison auf die Zielgerade biegt, blickt alles auf das Duell um die kleine Kristallkugel. LIVE-Ticker>>>

Letzte Chance für Vincent Kriechmayr?

Die Ausgangslage ist brisant: Vincent Kriechmayr liegt drei Rennen vor Schluss 158 Punkte hinter dem Führenden Marco Odermatt.

Nach seinem emotionalen Abfahrtssieg gestern brennt der Oberösterreicher darauf, den Druck auf den Schweizer weiter zu erhöhen. Um die kleine Chance auf Kristall am Leben zu erhalten, zählt für Kriechmayr heute auf der "L'Éclipse“ nur ein Spitzenresultat. Baut Odermatt seinen Vorsprung auf über 200 Punkte aus, ist im allerdings die nächste Kugel sicher.

Fakten zum Super-G