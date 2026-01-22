Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen

Kitzbühel bereitet sich auf das Highlight des Ski-Winters vor, und ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, welche Athleten die Streif und den Ganslernhang über Jahrzehnte geprägt haben.

Von den Pionieren der 1930er-Jahre bis zu den Stars der Weltcup-Ära (seit 1967) - diese Namen stehen für pure Dominanz in der Gamsstadt.

Die erfolgreichsten Läufer der Geschichte

Betrachtet man alle Austragungen seit dem Beginn der Rennen, führt ein Österreicher die ewige Bestenliste an:

Anderl Molterer (AUT): Mit insgesamt 9 Siegen ist der Lokalmatador der Rekordhalter.

Christian Pravda (AUT): Er folgt mit 8 Erfolgen auf Rang zwei.

Marc Girardelli (LUX): Der Luxemburger ist Nummer 3 und mit 7 Siegen der Rekordmann der Weltcup-Ära.

Hahnenkammrennen - ewige Rekordliste aller Rennen