Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen

Wer sind die Könige von Kitzbühel? Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen - von Anderl Molterer bis Didier Cuche. Die historischen Bestmarken:

Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen Foto: © GEPA
Kitzbühel bereitet sich auf das Highlight des Ski-Winters vor, und ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, welche Athleten die Streif und den Ganslernhang über Jahrzehnte geprägt haben.

Von den Pionieren der 1930er-Jahre bis zu den Stars der Weltcup-Ära (seit 1967) - diese Namen stehen für pure Dominanz in der Gamsstadt.

Die erfolgreichsten Läufer der Geschichte

Betrachtet man alle Austragungen seit dem Beginn der Rennen, führt ein Österreicher die ewige Bestenliste an:

  • Anderl Molterer (AUT): Mit insgesamt 9 Siegen ist der Lokalmatador der Rekordhalter.

  • Christian Pravda (AUT): Er folgt mit 8 Erfolgen auf Rang zwei.

  • Marc Girardelli (LUX): Der Luxemburger ist Nummer 3 und mit 7 Siegen der Rekordmann der Weltcup-Ära.

Hahnenkammrennen - ewige Rekordliste aller Rennen

SiegeAbfahrt Slalom Kombi ZR
9 Anderl Molterer (AUT) 2 3 4 -
8 Christian Pravda (AUT) 3 2 3 -
7 Marc Girardelli (LUX) 1 3 3 -
Jean-Claude Killy (FRA) 1 3 3 -
6 Hermann Maier (AUT) 1 - - 5 (SG)
Karl Schranz (AUT) 4 - 1 1 (RTL)
Didier Cuche (SUI)4--2 (SR, SG)
Pirmin Zurbriggen (SUI) 3 - 3 -
5 Toni Sailer (AUT) 2 1 1 1 (RTL)
Ingemar Stenmark (SWE) - 5 - -
Lasse Kjus (NOR) 1 - 3 1 (AF)
Ivica Kostelic (CRO)--41 (SG)
4 Kjetil-Andre Aamodt (NOR) - - 4 -
Franz Klammer (AUT) 4 - - -

Rekordhalter nach Disziplinen in der Weltcup-Ära

In den einzelnen Disziplinen thronen jeweils echte Ski-Legenden an der Spitze der Rekordliste.

  • Abfahrt: Der Schweizer Didier Cuche ist mit 5 Siegen auf der Streif der alleinige Rekordkönig der Abfahrt. Er löste Franz Klammer ab, der lange den "Streif-Thron" inne hatte.

  • Super-G: Hier thront Hermann Maier (AUT) einsam an der Spitze. Er gewann den Super-G auf der Streif-Alm insgesamt 5 Mal. Ihm folgt Aksel Lund Svindal (NOR) mit 3 Siegen.

  • Slalom: Am Ganslernhang hält Legende Ingemar Stenmark (SWE) mit 5 Siegen den Rekord. Die erfolgreichsten Österreicher sind Marcel Hirscher, Thomas Sykora und Thomas Stangassinger mit jeweils zwei Siegen.

  • Kombination: Ivica Kostelić (CRO) und Kjetil-Andre Aamodt (FRA) sind hier mit 4 Erfolgen die erfolgreichsten Athleten der Weltcupgeschichte.

Rekordsieger nach Disziplinen

Super-G:

Siege

Läufer

Jahre

5

 Hermann Maier (AUT)      

 2000, 2001, 2003, 2005, 2006

3

 Aksel Lund Svindal (NOR) 

 2013, 2016, 2018

Siege

Läufer

Jahre

5

 Didier Cuche (SUI)       

 1998, 2008, 2010, 2011, 2012

4

 Franz Klammer (AUT)      

 1975, 1976, 1977, 1984

3

 Beat Feuz (SUI)          

 2021, 2021, 2022

    Dominik Paris (ITA)      

 2013, 2017, 2019

    Karl Schranz (AUT)       

 1969, 1972, 1972

    Pirmin Zurbriggen (SUI)  

 1985, 1987, 1985

    Franz Heinzer (SUI)      

 1991, 1992, 1992

    Luc Alphand (FRA)        

 1995, 1995, 1997

Siege

Läufer

Jahre

5

 Ingemar Stenmark (SWE)     

 1976, 1977, 1981, 1982, 1983

3

 Jean-Noel Augert (FRA)    

 1971, 1972, 1973

    Marc Girardelli (LUX)      

 1984, 1985, 1991

2

 Marcel Hirscher (AUT)      

 2013, 2017

    Thomas Stangassinger (AUT) 

 1994, 1998

    Thomas Sykora (AUT)        

 1996, 1998

    Kalle Palander (FIN)       

 2003, 2004

    Alberto Tomba (ITA)        

 1992, 1995

    Patrick Russel (FRA)       

 1969, 1970

    Jens Byggmark (SWE)        

 2007, 2007

Jean-Baptiste Grange (FRA) 

 2008, 2011

    Felix Neureuther (GER)     

 2010, 2014

    Henrik Kristoffersen (NOR) 

 2016, 2018

    Daniel Yule (SUI)          

 2020, 2023

    Clement Noel (FRA)         

 2019, 2025

