Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen

Rekordhalter nach Disziplinen in der Weltcup-Ära
In den einzelnen Disziplinen thronen jeweils echte Ski-Legenden an der Spitze der Rekordliste.
Abfahrt: Der Schweizer Didier Cuche ist mit 5 Siegen auf der Streif der alleinige Rekordkönig der Abfahrt. Er löste Franz Klammer ab, der lange den "Streif-Thron" inne hatte.
Super-G: Hier thront Hermann Maier (AUT) einsam an der Spitze. Er gewann den Super-G auf der Streif-Alm insgesamt 5 Mal. Ihm folgt Aksel Lund Svindal (NOR) mit 3 Siegen.
Slalom: Am Ganslernhang hält Legende Ingemar Stenmark (SWE) mit 5 Siegen den Rekord. Die erfolgreichsten Österreicher sind Marcel Hirscher, Thomas Sykora und Thomas Stangassinger mit jeweils zwei Siegen.
Kombination: Ivica Kostelić (CRO) und Kjetil-Andre Aamodt (FRA) sind hier mit 4 Erfolgen die erfolgreichsten Athleten der Weltcupgeschichte.
Rekordsieger nach Disziplinen
Super-G:
Siege
Läufer
Jahre
5
Hermann Maier (AUT)
2000, 2001, 2003, 2005, 2006
3
Aksel Lund Svindal (NOR)
2013, 2016, 2018
Siege
Läufer
Jahre
5
Didier Cuche (SUI)
1998, 2008, 2010, 2011, 2012
4
Franz Klammer (AUT)
1975, 1976, 1977, 1984
3
Beat Feuz (SUI)
2021, 2021, 2022
Dominik Paris (ITA)
2013, 2017, 2019
Karl Schranz (AUT)
1969, 1972, 1972
Pirmin Zurbriggen (SUI)
1985, 1987, 1985
Franz Heinzer (SUI)
1991, 1992, 1992
Luc Alphand (FRA)
1995, 1995, 1997
Siege
Läufer
Jahre
5
Ingemar Stenmark (SWE)
1976, 1977, 1981, 1982, 1983
3
Jean-Noel Augert (FRA)
1971, 1972, 1973
Marc Girardelli (LUX)
1984, 1985, 1991
2
Marcel Hirscher (AUT)
2013, 2017
Thomas Stangassinger (AUT)
1994, 1998
Thomas Sykora (AUT)
1996, 1998
Kalle Palander (FIN)
2003, 2004
Alberto Tomba (ITA)
1992, 1995
Patrick Russel (FRA)
1969, 1970
Jens Byggmark (SWE)
2007, 2007
Jean-Baptiste Grange (FRA)
2008, 2011
Felix Neureuther (GER)
2010, 2014
Henrik Kristoffersen (NOR)
2016, 2018
Daniel Yule (SUI)
2020, 2023
Clement Noel (FRA)
2019, 2025