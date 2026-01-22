Kitzbühel, Super G - Alle Sieger und Statistiken

Alle Sieger des Super G in Kitzbühel
|Sieger
|Zweiter
|Dritter
|2025
|Odermatt (SUI)
|Haaser (AUT)
|Rogentin (SUI)
|2021
|Kriechmayr (AUT)
|Odermatt (SUI)
|Mayer (AUT)
|2020
|Jansrud (NOR)
|Mayer/Kilde
|2019
|Ferstl (GER)
|Clarey (FRA)
|Paris (ITA)
|2018
|Svindal (NOR)
|Jansrud (NOR)
|Mayer (AUT)
|2017
|Mayer (AUT)
|Innerhofer (ITA)
|Feuz (SUI)
|2016
|Svindal (NOR)
|Weibrecht (USA)
|Reichelt (AUT)
|2015
|Paris (ITA)
|Mayer (AUT)
|Streitberger (AUT)
|2014
|Defago (SUI)
|Miller (USA)
|Franz/Svindal
| 2013
|Svindal (NOR)
|Mayer (AUT)
|Innerhofer (ITA)
| 2011
|Kostelic (CRO)
|Streitberger (AUT)
|Svindal (NOR)
| 2010
|Cuche (SUI)
|Walchhofer (AUT)
|Streitberger (AUT)
| 2009
|Kröll (AUT)
|Svindal (NOR)
|Hoffmann (SUI)
| 2008
|Büchel (LIE)
|Maier (AUT)
|Scheiber/Cuche
| 2006
|Maier (AUT)
|Fill (ITA)
|Reichelt (AUT)
| 2005
|Maier (AUT)
|Rahlves (USA)
|F. Strobl (AUT)
| 2004
|Rahlves (USA)
|Maier (AUT)
|Walchhofer (AUT)
| 2003
|Maier (AUT)
|Gruber (AUT)
|Eberharter (AUT)
| 2002
|Eberharter (AUT)
|Fattori (ITA)
|Cuche (SUI)
| 2001
|Maier (AUT)
|J. Strobl (AUT)
|Franz (AUT)
| 2000
|Maier (AUT)
|Franz (AUT)
|Cuche (SUI)
|1995
|Mader (AUT)
|Runggaldier (ITA)
|Assinger (AUT)
Erfolgreichste Nationen - Super G Kitzbühel
|Nation
| Erster
|Zweiter
|Dritter
| Österreich
|10
|10
|13
|Norwegen
|4
|3
|1
| Schweiz
|3
|1
|6
|Italien
|1
|4
|2
|USA
|1
|3
|0
| Liechtenstein
|1
|0
|0
|Deutschland
|1
|0
|0
Größte/Knappste Siegvorsprünge:
|Sieger
| Zweiter
|Differenz
|Jahr
| Hermann Maier (AUT)
|Josef Strobl (AUT)
|0,95
|2001
| Hermann Maier (AUT)
|Werner Franz (AUT)
|0,62
|2000
|Aksel Lund Svindal (NOR)
|Kjetil Jansrud (NOR)
|0,50
|2018
| Stephan Eberharter (AUT)
|Alessandro Fattori (ITA)
|0,41
|2002
|Sieger
| Zweiter
|Differenz
|Jahr
| Hermann Maier (AUT)
|Daron Rahlves (USA)
|0,02
|2005
| Daron Rahlves (USA)
|Hermann Maier (AUT)
|0,03
|2004
| Guenther Mader (AUT)
|Peter Runggaldier (ITA)
|0,03
|1995
| Hermann Maier (AUT)
|Peter Fill (ITA)
|0,05
|2006
|Didier Defago (SUI)
|Bode Miller (USA)
|0,05
|2014