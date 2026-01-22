NEWS

Kitzbühel, Super G - Alle Sieger und Statistiken

Die Super-G-Könige von Kitzbühel und die Rekordliste! Hier findest du alle Sieger und Statistiken zum Hahnenkamm-Wochenende.

Kitzbühel, Super G - Alle Sieger und Statistiken Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alle Sieger des Super G in Kitzbühel

Sieger Zweiter Dritter
2025Odermatt (SUI)Haaser (AUT)Rogentin (SUI)
2021Kriechmayr (AUT)Odermatt (SUI)Mayer (AUT)
2020Jansrud (NOR)Mayer/Kilde
2019Ferstl (GER)Clarey (FRA)Paris (ITA)
2018Svindal (NOR)Jansrud (NOR)Mayer (AUT)
2017Mayer (AUT)Innerhofer (ITA)Feuz (SUI)
2016Svindal (NOR)Weibrecht (USA)Reichelt (AUT)
2015 Paris (ITA)Mayer (AUT)Streitberger (AUT)
2014 Defago (SUI)Miller (USA)Franz/Svindal
2013 Svindal (NOR)Mayer (AUT)Innerhofer (ITA)
2011 Kostelic (CRO) Streitberger (AUT) Svindal (NOR)
2010 Cuche (SUI) Walchhofer (AUT) Streitberger (AUT)
2009 Kröll (AUT) Svindal (NOR) Hoffmann (SUI)
2008 Büchel (LIE) Maier (AUT) Scheiber/Cuche
2006 Maier (AUT) Fill (ITA) Reichelt (AUT)
2005 Maier (AUT) Rahlves (USA) F. Strobl (AUT)
2004 Rahlves (USA) Maier (AUT) Walchhofer (AUT)
2003 Maier (AUT) Gruber (AUT) Eberharter (AUT)
2002 Eberharter (AUT) Fattori (ITA) Cuche (SUI)
2001 Maier (AUT) J. Strobl (AUT) Franz (AUT)
2000 Maier (AUT) Franz (AUT) Cuche (SUI)
1995Mader (AUT)Runggaldier (ITA)Assinger (AUT)

Erfolgreichste Nationen - Super G Kitzbühel

Nation Erster Zweiter Dritter
Österreich 101013
Norwegen431
Schweiz 316
Italien 1 42
USA 1 3 0
Liechtenstein100
Deutschland100

Größte/Knappste Siegvorsprünge:

Sieger Zweiter Differenz Jahr
Hermann Maier (AUT) Josef Strobl (AUT) 0,95 2001
Hermann Maier (AUT) Werner Franz (AUT) 0,62 2000
Aksel Lund Svindal (NOR)Kjetil Jansrud (NOR)0,502018
Stephan Eberharter (AUT) Alessandro Fattori (ITA) 0,41 2002
Sieger Zweiter Differenz Jahr
Hermann Maier (AUT) Daron Rahlves (USA) 0,02 2005
Daron Rahlves (USA) Hermann Maier (AUT) 0,03 2004
Guenther Mader (AUT) Peter Runggaldier (ITA) 0,03 1995
Hermann Maier (AUT) Peter Fill (ITA) 0,05 2006
Didier Defago (SUI)Bode Miller (USA)0,052014

Mehr zum Thema

Ski LIVE - Startliste für den Super-G in Kitzbühel

Ski LIVE - Startliste für den Super-G in Kitzbühel

Ski Alpin
Odermatt und Kriechmayr streuen Shootingstar Franzoni Rosen

Odermatt und Kriechmayr streuen Shootingstar Franzoni Rosen

Ski Alpin
ÖSV-Talent feiert ausgerechnet in Kitzbühel sein Weltcup Debüt

ÖSV-Talent feiert ausgerechnet in Kitzbühel sein Weltcup Debüt

Ski Alpin
2
Tragödie als Antrieb: Ein Shootingstar erobert die Streif

Tragödie als Antrieb: Ein Shootingstar erobert die Streif

Ski Alpin
2
Kitz-Wahnsinn: Parkour-Star bezwingt Streif ohne Ski

Kitz-Wahnsinn: Parkour-Star bezwingt Streif ohne Ski

Ski Alpin
4
So viel Preisgeld gibt es bei den Hahnenkammrennen 2026

So viel Preisgeld gibt es bei den Hahnenkammrennen 2026

Ski Alpin
Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen

Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Alpiner Ski-Weltcup Hermann Maier Kitzbühel Ski Alpin Ski-Weltcup Herren Marco Odermatt Aksel Lund Svindal