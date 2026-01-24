Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt
(seit Weltcup-Einführung 1967)
Sieger
Zweiter
Dritter
2026
Franzoni (ITA)
Odermatt (SUI)
Muzaton (FRA)
2025
Crawford (CAN)
Monney (SUI)
Alexander (CAN)
2024
Sarrazin (FRA)
Odermatt (SUI)
Paris (ITA)
Sarrazin (FRA)
Schieder (ITA)
Odermatt (SUI)
2023
Kilde (NOR)
Clarey (FRA)
Ganong (USA)
Kriechmayr (AUT)
Schieder (ITA)
Hintermann (SUI)
2022
Feuz (SUI)
Odermatt (SUI)
Hemetsberger (AUT)
Kilde (NOR)
Clarey (FRA)
Giezendanner (FRA)
2021
Feuz (SUI)
Clarey (FRA)
Mayer (AUT)
Feuz (SUI)
Mayer (AUT)
Paris (ITA)
2020
Mayer (AUT)
Kriechmayr/Feuz
2019
Paris (ITA)
Feuz (SUI)
Striedinger (AUT)
2018
Dreßen (GER)
Feuz (SUI)
Reichelt (AUT)
2017
Paris (ITA)
Giraud Moine (FRA)
Poisson (ITA)
2016
Fill (ITA)
Feuz (SUI)
Janka (SUI)
2015
Jansrud (NOR)
Paris (ITA)
Fayed (FRA)
2014
Reichelt (AUT)
Svindal (NOR)
Miller (USA)
2013
Paris (ITA)
Guay (CAN)
Reichelt (AUT)
2012
Cuche (SUI)
Baumann (AUT)
Kröll (AUT)
2011
Cuche (SUI)
Miller (USA)
Theaux (FRA)
2010
Cuche (SUI)
Sporn (SLO)
Heel (ITA)
2009
Defago (SUI)
Walchhofer (AUT)
Kröll (AUT)
2008
Cuche (SUI)
Scheiber/Miller
2006
Walchhofer (AUT)
Büchel (LIE)
Rahlves (USA)
2004
Eberharter (AUT)
Rahlves (USA)
Hoffmann (SUI)
2004
Kjus (NOR)
Eberharter (AUT)
Rahlves (USA)
2003
Rahlves (USA)
Cuche (SUI)
Aamodt (NOR)
2002
Eberharter (AUT)
Aamodt (NOR)
Trinkl (AUT)
2001
Maier (AUT)
Trinkl (AUT)
Eberharter/Rahlves
2000
F. Strobl (AUT)
J. Strobl/Ghedina
1999
Knauß (AUT)
Rzehak (AUT)
Franz (AUT)
1998
Ghedina (ITA)
Cuche (SUI)
J. Strobl (AUT)
1998
Cuche (SUI)
Burtin (FRA)
Cretier (FRA)
1997
F. Strobl (AUT)
Franz (AUT)
Alphand (FRA)
1997
Alphand (FRA)
Franz (AUT)
Besse (SUI)
1996
Mader (AUT)
Alphand (FRA)
Runggaldier (ITA)
1995
Alphand (FRA)
Assinger (AUT)
Perathoner (ITA)
1994
Ortlieb (AUT)
Girardelli (LUX)
Besse (SUI)
1992
Heinzer (SUI)
Kitt (USA)
Ortlieb (AUT)
1992
Heinzer (SUI)
Mahrer (SUI)
Gigandet (SUI)
1991
Heinzer (SUI)
Runggaldier (ITA)
Boyd (CAN)
1990
Skaardal (NOR)
Höflehner (AUT)
Zurbriggen (SUI)
1989
Girardelli (LUX)
Mair (ITA)
Rupp (AUT)
1987
Zurbriggen (SUI)
Resch (AUT)
Müller (SUI)
1986
Wirnsberger (AUT)
Resch (AUT)
Mair (ITA)
1986
Wirnsberger (AUT)
Resch (AUT)
Zurbriggen (SUI)
1985
Zurbriggen (SUI)
Höflehner (AUT)
Brooker (CAN)
1984
Klammer (AUT)
Resch (AUT)
Steiner (AUT)
1983
Brooker (CAN)
Raber (SUI)
Read (CAN)
1982
Podborski (CAN)
Klammer (AUT)
Read (CAN)
1982
Weirather (AUT)
Podborski (CAN)
Read (CAN)
1981
Podborski (CAN)
Müller (SUI)
Wirnsberger (AUT)
1980
Read (CAN)
Weirather (AUT)
Plank (ITA)
1979
Ferstl (BRD)
Wirnsberger (AUT)
Spiess (AUT)
1978
Walcher/Ferstl
Veith (BRD)
1978
Walcher (AUT)
Vesti (SUI)
Anatonioli (ITA)
1977
Klammer (AUT)
Berthod (SUI)
Russi (SUI)
1976
Klammer (AUT)
Haker (NOR)
Walcher (AUT)
1975
Klammer (AUT)
Thöni (ITA)
Grissmann (AUT)
1974
Collombin (SUI)
Besson/Anzi
1973
Collombin (SUI)
Russi (SUI)
Cochran (USA)
1972
Schranz (AUT)
Duvillard (FRA)
Messner (AUT)
1972
Schranz (AUT)
Duvillard (FRA)
Russi (SUI)
1969
Schranz (AUT)
Daetwyler (SUI)
Cordin (AUT)
Erfolgreichste Läufer Kitzbühel-Abfahrt
(seit Weltcup-Einführung 1967)
|Siege
|Athlet
|Jahre
|5
|Didier Cuche (SUI)
|1998 (SR), 2008, 2010, 2011, 2012
|4
|Franz Klammer (AUT)
|1975, 1976, 1977, 1984
|3
|Beat Feuz (SUI)
|2021, 2021, 2022
|Karl Schranz (AUT)
|1969, 1972, 1972 (ZR)
|Dominik Paris (ITA)
|2013, 2017, 2019
|Pirmin Zurbriggen (SUI)
|1985, 1987, 1985 (ZR)
|Franz Heinzer (SUI)
|1991, 1992, 1992 (ZR)
|Luc Alphand (FRA)
|1995, 1995 (ZR), 1997 (SR)
|2
|Cyprien Sarrazin (FRA)
|2024 (2x)
|Aleksander Aamodt Kilde
|2022, 2023
|Stephan Eberharter (AUT)
|2002, 2004
|Fritz Strobl (AUT)
|1997, 2000
|Peter Wirnsberger (AUT)
|1986, 1986 (ZR)
|Josef Walcher (AUT)
|1978, 1978 (ZR)
|Lasse Kjus (NOR)
|1999 (ZR/SR), 2004 (ZR)
|Steve Podborski (CAN)
|1981, 1982
|Sepp Ferstl (GER)
|1978, 1979
|Roland Collombin (SUI)
|1973, 1974
Erfolgreichste Nationen in Kitzbühel (seit Weltcup-Einführung 1967)
Nation
Siege
DH
SG
RTL
SL
KB
Top3
Top10
Österreich
54
25
10
-
14
5
177
521
Schweiz
34
19
4
1
3
7
95
337
Frankreich
21
6
-
-
12
3
53
157
Norwegen
19
6
4
-
2
7
50
143
Italien
13
6
1
-
3
2
60
223
Deutschland
9
3
1
-
5
-
22
78
USA
7
1
1
-
-
5
30
109
Schweden
8
-
-
-
8
-
16
61
Luxemburg
7
1
-
-
3
3
11
17
Kanada
5
5
-
-
-
-
17
65
Liechtenstein
5
-
1
-
2
2
13
33
Kroatien
5
-
1
-
-
4
12
27
Slowenien
2
-
-
-
2
-
9
35
Finnland
2
-
-
-
2
-
2
7
Größte/Knappste Siegvorsprünge Kitzbühel-Abfahrt (Weltcup)
|Sieger
|Zweiter
|Differenz
|Jahr
|Franz Klammer (AUT)
|Erik Haaker (NOR)
|2,06
|1976
|Jean Claude Killy (FRA)
|Franz Vogler (GER)
|1,47
|1967
|Peter Wirnsberger (AUT)
|Erwin Resch (AUT)
|1,23
|1986
|Stephan Eberharter (AUT)
|Daron Rahlves (USA)
|1,21
|2004
|Didier Cuche (SUI)
|Bode Miller (USA)
|0,98
|2011
|Franz Klammer (AUT)
|Rene Berthod (SUI)
|0,93
|1977
|Sieger
|Zweiter
|Differenz
|Jahr
|Lasse Kjus (NOR)
|Stephan Eberharter (AUT)
|0,01
|2004
|Franz Klammer (AUT)
|Gustav Thoeni (ITA)
|0,01
|1975
|Atle Skaardal (NOR)
|Helmuth Hoeflehner (AUT)
|0,02
|1990
|Kjetil Jansrud (NOR)
|Dominik Paris (ITA)
|0,02
|2015
|Michael Walchhofer (AUT)
|Marco Buechel (LIE)
|0,05
|2006
|Cyprien Sarrazin (FRA)
|Florian Schieder (ITA)
|0,05
|2024
|Daron Rahlves (USA)
|Didier Cuche (SUI)
|0,05
|2003
Älteste/Jüngste Sieger der Kitzbühel-Abfahrt (Weltcup)
|Läufer
|Alter
|Jahr
|Didier Cuche (SUI)
|37J 5M
|2012
|Didier Cuche (SUI)
|36J 5M
|2011
|Didier Cuche (SUI)
|35J 5M
|2010
|Stephan Eberharter (AUT)
|34J 11M
|2004
|Beat Feuz (SUI)
|34J 11M
|2022
|Hannes Reichelt (AUT)
|33J 6M
|2014
|Didier Cuche (SUI)
|33J 5M
|2008
|Karl Schranz (AUT)
|33J 2M
|1972
|Karl Schranz (AUT)
|33J 2M
|1972
|Läufer
|Alter
|Jahr
|Franz Klammer (AUT)
|21J 2M
|1975
|Bruno Kernen I (SUI)
|21J 10M
|1983
|Pirmin Zurbriggen (SUI)
|21J 12M
|1985
|Roland Collombin (SUI)
|21J 12M
|1973
|Pirmin Zurbriggen (SUI)
|21J 12M
|1985