NEWS

Kitzbühel: Alle Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt

Wer hat in Kitzbühel triumphiert? Die komplette Siegerliste der Hahnenkammrennen! Daten und Fakten zur legendären Abfahrt auf der Streif.

Kitzbühel: Alle Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt

(seit Weltcup-Einführung 1967)

Sieger

Zweiter

Dritter

2026

Franzoni (ITA)

Odermatt (SUI)

Muzaton (FRA)

2025

Crawford (CAN)

Monney (SUI)

Alexander (CAN)

2024

Sarrazin (FRA)

Odermatt (SUI)

Paris (ITA)

Sarrazin (FRA)

Schieder (ITA)

Odermatt (SUI)

2023

Kilde (NOR)

Clarey (FRA)

Ganong (USA)

Kriechmayr (AUT)

Schieder (ITA)

Hintermann (SUI)

2022

Feuz (SUI)

Odermatt (SUI)

Hemetsberger (AUT)

Kilde (NOR)

Clarey (FRA)

Giezendanner (FRA)

2021

Feuz (SUI)

Clarey (FRA)

Mayer (AUT)

Feuz (SUI)

Mayer (AUT)

Paris (ITA)

2020

Mayer (AUT)

Kriechmayr/Feuz

2019

Paris (ITA)

Feuz (SUI)

Striedinger (AUT)

2018

Dreßen (GER)

Feuz (SUI)

Reichelt (AUT)

2017

Paris (ITA)

Giraud Moine (FRA)

Poisson (ITA)

2016

Fill (ITA)

Feuz (SUI)

Janka (SUI)

2015

Jansrud (NOR)

Paris (ITA)

Fayed (FRA)

2014

Reichelt (AUT)

Svindal (NOR)

Miller (USA)

2013

Paris (ITA)

Guay (CAN)

Reichelt (AUT)

2012

Cuche (SUI)

Baumann (AUT)

Kröll (AUT)

2011

Cuche (SUI)

Miller (USA)

Theaux (FRA)

2010

Cuche (SUI)

Sporn (SLO)

Heel (ITA)

2009

Defago (SUI)

Walchhofer (AUT)

Kröll (AUT)

2008

Cuche (SUI)

Scheiber/Miller

2006

Walchhofer (AUT)

Büchel (LIE)

Rahlves (USA)

2004

Eberharter (AUT)

Rahlves (USA)

Hoffmann (SUI)

2004

Kjus (NOR)

Eberharter (AUT)

Rahlves (USA)

2003

Rahlves (USA)

Cuche (SUI)

Aamodt (NOR)

2002

Eberharter (AUT)

Aamodt (NOR)

Trinkl (AUT)

2001

Maier (AUT)

Trinkl (AUT)

Eberharter/Rahlves

2000

F. Strobl (AUT)

J. Strobl/Ghedina

1999

Knauß (AUT)

Rzehak (AUT)

Franz (AUT)

1998

Ghedina (ITA)

Cuche (SUI)

J. Strobl (AUT)

1998

Cuche (SUI)

Burtin (FRA)

Cretier (FRA)

1997

F. Strobl (AUT)

Franz (AUT)

Alphand (FRA)

1997

Alphand (FRA)

Franz (AUT)

Besse (SUI)

1996

Mader (AUT)

Alphand (FRA)

Runggaldier (ITA)

1995

Alphand (FRA)

Assinger (AUT)

Perathoner (ITA)

1994

Ortlieb (AUT)

Girardelli (LUX)

Besse (SUI)

1992

Heinzer (SUI)

Kitt (USA)

Ortlieb (AUT)

1992

Heinzer (SUI)

Mahrer (SUI)

Gigandet (SUI)

1991

Heinzer (SUI)

Runggaldier (ITA)

Boyd (CAN)

1990

Skaardal (NOR)

Höflehner (AUT)

Zurbriggen (SUI)

1989

Girardelli (LUX)

Mair (ITA)

Rupp (AUT)

1987

Zurbriggen (SUI)

Resch (AUT)

Müller (SUI)

1986

Wirnsberger (AUT)

Resch (AUT)

Mair (ITA)

1986

Wirnsberger (AUT)

Resch (AUT)

Zurbriggen (SUI)

1985

Zurbriggen (SUI)

Höflehner (AUT)

Brooker (CAN)

1984

Klammer (AUT)

Resch (AUT)

Steiner (AUT)

1983

Brooker (CAN)

Raber (SUI)

Read (CAN)

1982

Podborski (CAN)

Klammer (AUT)

Read (CAN)

1982

Weirather (AUT)

Podborski (CAN)

Read (CAN)

1981

Podborski (CAN)

Müller (SUI)

Wirnsberger (AUT)

1980

Read (CAN)

Weirather (AUT)

Plank (ITA)

1979

Ferstl (BRD)

Wirnsberger (AUT)

Spiess (AUT)

1978

Walcher/Ferstl

Veith (BRD)

1978

Walcher (AUT)

Vesti (SUI)

Anatonioli (ITA)

1977

Klammer (AUT)

Berthod (SUI)

Russi (SUI)

1976

Klammer (AUT)

Haker (NOR)

Walcher (AUT)

1975

Klammer (AUT)

Thöni (ITA)

Grissmann (AUT)

1974

Collombin (SUI)

Besson/Anzi

1973

Collombin (SUI)

Russi (SUI)

Cochran (USA)

1972

Schranz (AUT)

Duvillard (FRA)

Messner (AUT)

1972

Schranz (AUT)

Duvillard (FRA)

Russi (SUI)

1969

Schranz (AUT)

Daetwyler (SUI)

Cordin (AUT)

Erfolgreichste Läufer Kitzbühel-Abfahrt

(seit Weltcup-Einführung 1967)

Siege Athlet Jahre
5 Didier Cuche (SUI)1998 (SR), 2008, 2010, 2011, 2012
4 Franz Klammer (AUT) 1975, 1976, 1977, 1984
3Beat Feuz (SUI)2021, 2021, 2022
Karl Schranz (AUT) 1969, 1972, 1972 (ZR)
Dominik Paris (ITA)2013, 2017, 2019
Pirmin Zurbriggen (SUI) 1985, 1987, 1985 (ZR)
Franz Heinzer (SUI) 1991, 1992, 1992 (ZR)
Luc Alphand (FRA) 1995, 1995 (ZR), 1997 (SR)
2Cyprien Sarrazin (FRA)2024 (2x)
Aleksander Aamodt Kilde2022, 2023
Stephan Eberharter (AUT) 2002, 2004
Fritz Strobl (AUT) 1997, 2000
Peter Wirnsberger (AUT) 1986, 1986 (ZR)
Josef Walcher (AUT) 1978, 1978 (ZR)
Lasse Kjus (NOR) 1999 (ZR/SR), 2004 (ZR)
Steve Podborski (CAN) 1981, 1982
Sepp Ferstl (GER) 1978, 1979
Roland Collombin (SUI)1973, 1974

Erfolgreichste Nationen in Kitzbühel (seit Weltcup-Einführung 1967)

Nation

Siege

DH

SG

RTL

SL

KB

Top3

Top10

Österreich

54

25

10

-

14

5

177

521

Schweiz

34

19

4

1

3

7

95

337

Frankreich

21

6

-

-

12

3

53

157

Norwegen

19

6

4

-

2

7

50

143

Italien

13

6

1

-

3

2

60

223

Deutschland

9

3

1

-

5

-

22

78

USA

7

1

1

-

-

5

30

109

Schweden

8

-

-

-

8

-

16

61

Luxemburg

7

1

-

-

3

3

11

17

Kanada

5

5

-

-

-

-

17

65

Liechtenstein

5

-

1

-

2

2

13

33

Kroatien

5

-

1

-

-

4

12

27

Slowenien

2

-

-

-

2

-

9

35

Finnland

2

-

-

-

2

-

2

7

Größte/Knappste Siegvorsprünge Kitzbühel-Abfahrt (Weltcup)

Sieger Zweiter Differenz Jahr
Franz Klammer (AUT) Erik Haaker (NOR) 2,06 1976
Jean Claude Killy (FRA) Franz Vogler (GER) 1,47 1967
Peter Wirnsberger (AUT) Erwin Resch (AUT) 1,23 1986
Stephan Eberharter (AUT) Daron Rahlves (USA) 1,21 2004
Didier Cuche (SUI)Bode Miller (USA)0,982011
Franz Klammer (AUT) Rene Berthod (SUI) 0,93 1977
Sieger Zweiter Differenz Jahr
Lasse Kjus (NOR) Stephan Eberharter (AUT) 0,01 2004
Franz Klammer (AUT) Gustav Thoeni (ITA) 0,01 1975
Atle Skaardal (NOR) Helmuth Hoeflehner (AUT) 0,02 1990
Kjetil Jansrud (NOR)Dominik Paris (ITA)0,022015
Michael Walchhofer (AUT) Marco Buechel (LIE) 0,05 2006
Cyprien Sarrazin (FRA)Florian Schieder (ITA)0,052024
Daron Rahlves (USA) Didier Cuche (SUI) 0,05 2003

Älteste/Jüngste Sieger der Kitzbühel-Abfahrt (Weltcup)

Läufer Alter Jahr
Didier Cuche (SUI)37J 5M2012
Didier Cuche (SUI)36J 5M2011
Didier Cuche (SUI)35J 5M2010
Stephan Eberharter (AUT) 34J 11M 2004
Beat Feuz (SUI)34J 11M2022
Hannes Reichelt (AUT)33J 6M2014
Didier Cuche (SUI)33J 5M2008
Karl Schranz (AUT) 33J 2M 1972
Karl Schranz (AUT) 33J 2M 1972
Läufer Alter Jahr
Franz Klammer (AUT) 21J 2M 1975
Bruno Kernen I (SUI) 21J 10M 1983
Pirmin Zurbriggen (SUI) 21J 12M 1985
Roland Collombin (SUI) 21J 12M 1973
Pirmin Zurbriggen (SUI) 21J 12M 1985

Mehr zum Thema

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Ski Alpin
1
Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen

Kitzbühel-Statistik: Die Rekordsieger der Hahnenkammrennen

Ski Alpin
Rekordjagd! Odermatt könnte in Kitz mit Maier gleichziehen

Rekordjagd! Odermatt könnte in Kitz mit Maier gleichziehen

Ski Alpin
1
Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Ski Alpin
2
Kitzbühel LIVE: Das aktuelle Ergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Kitzbühel LIVE: Das aktuelle Ergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Ski Alpin
1
Kitzbühel - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Kitzbühel - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Ski Alpin
Ist der klassische Abfahrer vom Aussterben bedroht?

Ist der klassische Abfahrer vom Aussterben bedroht?

Ski Alpin
4
Kommentare

Kommentare

Alpiner Ski-Weltcup Didier Cuche Kitzbühel Hahnenkamm-Rennen Hahnenkamm-Abfahrt Matthias Mayer Hermann Maier Hannes Reichelt Dominik Paris Michael Walchhofer Stephan Eberharter Franz Klammer Cyprien Sarrazin James Crawford Giovanni Franzoni