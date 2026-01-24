Das Warten hat ein Ende! Heute am Samstag steht mit der legendären Abfahrt auf der Streif das absolute Highlight der 86. Hahnenkammrennen auf dem Programm.

Damit du keinen Sprung in der Mausefalle und keine Entscheidung im Zielschuss verpasst, haben wir hier alle Details zur Live-Übertragung im Fernsehen und im Livestream zusammengefasst.

Startzeit der Abfahrt: 11:30 Uhr

Die Übertragung in Österreich:

ORF 1 In Österreich ist der ORF wie gewohnt hautnah dabei, wenn sich die Speed-Asse den Hahnenkamm hinunterstürzen.

Sender: ORF 1

Beginn: Die Vorberichterstattung startet um 11:00 Uhr live aus der Gamsstadt.

Team: Durch die Sendung führt Moderator Rainer Pariasek. Kommentiert wird der Klassiker von Oliver Polzer und Experte Armin Assinger.

Stream: Wer unterwegs ist, kann das Rennen live in der ORF ON App oder auf der Website mitverfolgen. Zum LIVE-Stream>>>

Die Übertragung in Deutschland:

Das Erste Fans in Deutschland können das Spektakel in der ARD verfolgen, die das Rennen in ihre lange Wintersport-Strecke einbettet.

Sender: Das Erste / Sportschau

Beginn: Die Übertragung aus Kitzbühel startet ebenfalls um 11:00 Uhr.

Stream: Ein kostenloser Livestream steht über die Sportschau-App und in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Eurosport und weitere Optionen

Auch der Pan-Europa-Sender Eurosport berichtet live vom Hahnenkamm.