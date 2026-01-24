NEWS

Streif LIVE - So siehst du die Abfahrt in TV und Stream

Wer überträgt die Abfahrt in Kitzbühel? Hier gibt es die Infos zu den TV-Sender,n Startzeiten und Stream-Optionen für das Highlight am Hahnenkamm.

Streif LIVE - So siehst du die Abfahrt in TV und Stream Foto: © GEPA
Das Warten hat ein Ende! Heute am Samstag steht mit der legendären Abfahrt auf der Streif das absolute Highlight der 86. Hahnenkammrennen auf dem Programm.

Damit du keinen Sprung in der Mausefalle und keine Entscheidung im Zielschuss verpasst, haben wir hier alle Details zur Live-Übertragung im Fernsehen und im Livestream zusammengefasst.

Startzeit der Abfahrt: 11:30 Uhr

Die Übertragung in Österreich:

ORF 1 In Österreich ist der ORF wie gewohnt hautnah dabei, wenn sich die Speed-Asse den Hahnenkamm hinunterstürzen.

  • Sender: ORF 1

  • Beginn: Die Vorberichterstattung startet um 11:00 Uhr live aus der Gamsstadt.

  • Team: Durch die Sendung führt Moderator Rainer Pariasek. Kommentiert wird der Klassiker von Oliver Polzer und Experte Armin Assinger.

  • Stream: Wer unterwegs ist, kann das Rennen live in der ORF ON App oder auf der Website mitverfolgen. Zum LIVE-Stream>>>

Die Übertragung in Deutschland:

Das Erste Fans in Deutschland können das Spektakel in der ARD verfolgen, die das Rennen in ihre lange Wintersport-Strecke einbettet.

  • Sender: Das Erste / Sportschau

  • Beginn: Die Übertragung aus Kitzbühel startet ebenfalls um 11:00 Uhr.

  • Stream: Ein kostenloser Livestream steht über die Sportschau-App und in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Eurosport und weitere Optionen
Auch der Pan-Europa-Sender Eurosport berichtet live vom Hahnenkamm.

  • Sender: Eurosport 1 (Free-TV)

  • Beginn: Die Live-Übertragung beginnt um 11:15 Uhr.

  • Stream: Abonnenten können das Rennen via Discovery+ oder DAZN im Stream verfolgen

