350 km/h auf der Streif: Die verrückteste Kamerafahrt Kitzbühels

Unglaubliche Bilder von der Streif! Der Stunt- und Kunstflugpilot Dario Costa ist einer der besten Piloten der Welt.

Das hat er bei den Hahnenkammrennen 2025 bei einer einzigartigen Streckenbesichtigung auf der legendären Streif in Kitzbühel eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Mit dieser Course-Preview ist er der erste Pilot, der jemals eine Rennpiste mit einem Flugzeug abgeflogen ist. Der 44-jährige Italiener, der seit 2013 in Salzburg lebt, gewährt den Skifans durch seinen Flug einzigartige Blickwinkel auf der wohl spektakulärsten Abfahrtsstrecke der Welt.

3.312 Meter lang, ein Höhenunterschied von 860 Metern vom Start auf 1.665 Metern bis ins Ziel und ein Höchstgefälle von unglaublichen 85 Prozent: Das sind die Eckdaten der legendären Streif.

Bevor die besten Abfahrer der Welt im Rahmen der 85. Hahnenkammrennen 2025 die eisige Piste bezwangen, hat Costa die Streif vorab besichtigt.

350 km/h und Fliehkräfte von über 10 g

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 350 km/h und Fliehkräften von über 10 g hat der ehemalige Red Bull Air Race Pilot neue Maßstäbe gesetzt. Zum Vergleich: In Formel-1-Autos wirken in Hochgeschwindigkeitskurven und beim Bremsen bis zu 6 g auf die Piloten.

"Ein Projekt wie diese Course Preview ist extrem anspruchsvoll. Man hat keine Erfahrungswerte, weil sowas zuvor noch nie jemand gewagt hat", wird Costa zitiert.

Mit dem Durchfliegen des Red Bull Bogens an der Hausbergkante und dem Audi-Bogens im Zielstadion baute Dario Costa noch zwei sehr anspruchsvolle Manöver ein, die den Puls nach oben schnellen ließen.

Das gesamte Video siehst du hier: