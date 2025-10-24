ÖSV wieder Nummer 1? "Müssen es nicht machen wie die Schweizer"

Wirtschaftlich schwimmt der ÖSV nach der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm weiter auf der (Erfolgs-)Welle. Rund um den Auftakt der neuen Ski-Weltcup-Saison in Sölden (Samstag, ab 10 Uhr im LIVE-Ticker) wird beinahe täglich ein neuer, lukrativer Partner präsentiert.

Auch sportlich soll an Österreich in Zukunft wieder kein Weg vorbeiführen. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher möchte Rot-Weiß-Rot langfristig wieder zur Alpin-Nation Nummer eins machen.

"Wir wollen wieder Trendsetter werden im alpinen Skisport. Im Skispringen haben wir das über Jahre hinweg erreicht. Das ist schon so ein bisschen meine Vision, dass man dort auch hinkommt", sagt er am Freitag in Sölden.

"Wir wollen die Skination Nummer eins sein"

Damit Stechers Vision Realität wird, wurde bzw. wird an einigen Stellschrauben gedreht, sowohl personell als auch strukturell.

Mit Christian Mitter konnte einer der erfolgreichsten Trainer der vergangenen Jahre als Alpin-Chef gewonnen werden.

Auch seine Mission ist klar: "Wir wollen bei Frauen und Männern die Skination Nummer eins sein."

Diesen Rang hat uns die Schweiz in den vergangenen Jahren abgelaufen. Die Zeiten, in denen Athlet:innen aus Österreich Siege und Kristallkugeln zuhauf abräumten, sind selten geworden. Die bis dato letzten Gesamtweltcup-Sieger heißen Anna Veith (2015) und Marcel Hirscher (2019).

In der vergangenen Saison fuhren die ÖSV-Athlet:innen im Weltcup nur fünf Siege ein, so wenige wie seit 1986/87 (zwei) nicht mehr. 23 Podestplätze bedeuteten ein 40-Jahre-Tief.

Mit dieser Ausgangslage wieder die Ski-Nation Nummer eins zu werden, wird nicht von heute auf morgen möglich sein, das wissen auch Stecher und Mitter.

"Wir müssen uns auf unsere Stärken verlassen und die sind unglaublich! Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir müssen nicht machen, was die Schweizer oder Norweger tun, sondern wir müssen unseren Weg wieder gehen und darauf vertrauen", appelliert Stecher.