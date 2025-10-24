ÖSV-RTL-Frauen? "Habe gehört, dass sie nicht trainierbar sind"

Quizfrage: Wann hat zuletzt eine Österreicherin einen Weltcup-Riesentorlauf gewonnen?

Es ist beinahe zehn Jahre her – im März 2016 stand Eva-Maria Brem in Jasna als bisher letzte ÖSV-Athletin im "Riesen" ganz oben auf dem Podest.

In keiner anderen Disziplin muss der ÖSV so lange auf einen Erfolg warten. Der Riesentorlauf ist und bleibt die Achillesferse der heimischen Ski-Frauen.

"Im Riesenslalom sind wir nach wie vor dünn aufgestellt", gibt sich Cheftrainer Roland Assinger vor dem Start der neuen Saison am Samstag in Sölden (ab 10 Uhr im LIVE-Ticker) keinen Illusionen hin.

Und doch ist im ÖSV-Riesentorlauf-Team so etwas wie eine Aufbruchstimmung zu verspüren.

Das liegt mitunter an Martin Sprenger. Der Tiroler ist seit dem Frühjahr neuer Riesentorlauf-Trainer. Er folgt auf Christian Perner, der nur eine Saison lang im Amt war.

Sprenger: "Ich habe sehr viel Negatives über die Gruppe gehört"

Für Sprenger ist es eine Rückkehr zum ÖSV. Er trainierte zehn Jahre lang Nici Hosp, dann folgte er Matthias Berthold zu den deutschen Ski-Frauen. Zurück in Österreich coachte Sprenger Hannes Reichelt, Matthias Mayer oder Raphael Haaser, ehe er in das Privatteam von Alexis Pinturault wechselte. Dem Franzosen sollte er zu seinem ersten Abfahrts-Sieg verhelfen, dieses Vorhaben wurde letztlich von zwei schweren Verletzungen durchkreuzt.

Nun stellt sich Sprenger der Aufgabe, Österreichs Riesentorläuferinnen zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Das ist aktuell zweifelsohne kein einfacher Job.

"Ich habe sehr viel Negatives über die Gruppe gehört. Dass sie nicht teamfähig sind, dass es Differenzen zwischen den Athletinnen gibt, dass sie nicht trainierbar sind. Es hat immer geheißen, es ist ein Himmelfahrtskommando", erzählt Sprenger.

Dem sei jedoch nicht so. "Ich habe mich wirklich genau informiert. Das sind alles sehr interessante Charaktere, es ist eine gute Mischung zwischen Jung und Alt. Die Gruppe hat ein Riesenpotenzial. Dieses Potenzial rauszuholen, war auch der Reiz an der Sache."