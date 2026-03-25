Das sind die Preisgeld-Könige der Weltcup-Saison 2025/26

Marco Odermatt hat nicht nur die große Kristallkugel abgeräumt, sondern auch das höchste Preisgeld. Der Topverdiener aus Österreich ist Vincent Kriechmayr.

Seit Mittwoch ist die Skisaison 2025/26 Geschichte. Für das ÖSV-Team war es eine Saison mit Höhen und Tiefen.

Bei den Ski-Männern gab es keine Kristallkugel zu bejubeln, dafür haben andere Athleten richtig abgeräumt.

Allen voran Marco Odermatt, der auch das Preisgeld-Ranking anführt. Der Abstand zum Rest der Welt ist groß.

Die Top-20 im Preisgeld-Ranking:

Rang

Fahrer

Nation

Preisgeld (EUR)

1

Marco Odermatt

SUI

741.254

2

Lucas Pinheiro Braathen

BRA

359.264

3

Loic Meillard

SUI

317.325

4

Atle Lie McGrath

NOR

306.019

5

Franjo Von Allmen

SUI

278.922

6

Giovanni Franzoni

ITA

254.526

7

Vincent Kriechmayr

AUT

247.205

8

Dominik Paris

ITA

221.440

9

Timon Haugan

NOR

218.043,50

10

Henrik Kristoffersen

NOR

217.778

11

Marco Schwarz

AUT

188.108

12

Clement Noel

FRA

157.098

13

Paco Rassat

FRA

148.325

14

Stefan Brennsteiner

AUT

124.083

15

Manuel Feller

AUT

122.068

16

Raphael Haaser

AUT

109.759,50

17

Alexis Monney

SUI

98.737

18

Stefan Rogentin

SUI

83.286

19

Eduard Hallberg

FIN

82.818

20

Stefan Babinsky

AUT

77.390,50

Marco Odermatt Lucas Braathen Loic Meillard Atle Lie McGrath Franjo von Allmen Marco Schwarz Stefan Brennsteiner Manuel Feller Wintersport Ski Alpin