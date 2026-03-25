Rang
Fahrer
Nation
Preisgeld (EUR)
1
Marco Odermatt
SUI
741.254
2
Lucas Pinheiro Braathen
BRA
359.264
3
Loic Meillard
SUI
317.325
4
Atle Lie McGrath
NOR
306.019
5
Franjo Von Allmen
SUI
278.922
6
Giovanni Franzoni
ITA
254.526
7
Vincent Kriechmayr
AUT
247.205
8
Dominik Paris
ITA
221.440
9
Timon Haugan
NOR
218.043,50
10
Henrik Kristoffersen
NOR
217.778
11
Marco Schwarz
AUT
188.108
12
Clement Noel
FRA
157.098
13
Paco Rassat
FRA
148.325
14
Stefan Brennsteiner
AUT
124.083
15
Manuel Feller
AUT
122.068
16
Raphael Haaser
AUT
109.759,50
17
Alexis Monney
SUI
98.737
18
Stefan Rogentin
SUI
83.286
19
Eduard Hallberg
FIN
82.818
20
Stefan Babinsky
AUT
77.390,50
Das sind die Preisgeld-Könige der Weltcup-Saison 2025/26
Marco Odermatt hat nicht nur die große Kristallkugel abgeräumt, sondern auch das höchste Preisgeld. Der Topverdiener aus Österreich ist Vincent Kriechmayr.
Seit Mittwoch ist die Skisaison 2025/26 Geschichte. Für das ÖSV-Team war es eine Saison mit Höhen und Tiefen.
Bei den Ski-Männern gab es keine Kristallkugel zu bejubeln, dafür haben andere Athleten richtig abgeräumt.
Allen voran Marco Odermatt, der auch das Preisgeld-Ranking anführt. Der Abstand zum Rest der Welt ist groß.