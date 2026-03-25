Vom Olympia-Desaster zur Kugel: "Alles passiert aus einem Grund"

Schon lustig, wie sich Geschichten manchmal wiederholen.

Vor einem Monat erlebte Atle Lie McGrath den wohl bittersten Moment seiner Ski-Karriere. Als Halbzeitführender des Olympia-Slaloms fädelte er nach wenigen Toren ein. Der große Profiteur: McGraths langjähriger Freund Lucas Pinheiro Braathen, der sich zum Olympiasieger krönte.

Zurück in der Gegenwart: Ausgerechnet McGrath und Braathen kämpfen als Halbzeit-Sechster bzw. Fünfter um die kleine Kristallkugel im Slalom. Der Norweger reiht sich nur als Vierter ein, damit hat der Weltcup-Führende die Kugel noch nicht fix.

Olympia-Pechvogel McGrath holt die Slalom-Kugel

Doch dann kommt Braathen und fädelt - wie schon McGrath bei Olympia - nach wenigen Toren ein. Nach der Fahrt von Clement Noel ist dann klar: McGrath gewinnt den Slalom-Weltcup.

Komplexe Emotionen

Vor 13 Jahren fuhren beide für den gleichen kleinen Skiclub in Norwegen. "Und jetzt hat er den Riesenslalom- und ich den Slalom-Weltcup gewonnen - das ist Wahnsinn“, erzählt der emotionale McGrath am "ORF"-Mikro.

Wie sich der Norweger gefühlt hat, als Braathen einfädelte? "Ich weiß nicht, das sind komplexe Emotionen in meinem Leben." Kurze Zeit später, nämlich nach Noels Lauf, war die Kristallkugel auch schon fix. "Als die Kameras gekommen sind, waren das ein bisschen zu viele Emotionen für mich."

"Dieser Moment bei Olympia, wenn der nicht so endet ..."

Nach Braathens Ausscheiden und McGraths großem Triumph umarmten sich beide lange im Zielbereich. Der Norweger erzählt anschließend, was ihm sein Freund währenddessen sagte:

„Alles, was schwierig war im Leben, kommt zurück mit einem guten Gefühl. Alles passiert aus einem Grund - und heute war der Tag", so Braathen zum Slalom-Weltcupsieger.

Außerdem sprach der Brasilianer noch McGraths unglücklichen Moment in Bormio an: "Dieser Moment bei Olympia, wenn der nicht so endet, dann kannst du diese Kugel nicht gewinnen."

Slalomkugel oder Olympiasieg - was ist wichtiger?

Diese Frage wurde McGrath schon vor der Saison gestellt. "Da habe ich gesagt: 'Ich denke, die Slalomkugel'."

Bei den Olympischen Spielen sei Gold der einzige Fokus gewesen. Doch als das nicht gelang, "habe ich mir gesagt, wenn ich nicht die Kugel gewinne, wird es schwierig für mich". Vor allem nach Kranjska Gora sei der komplette Fokus auf der Kristallkugel gelegen.

Braathen: Nach der Ski-Saison ist vor der DJ-Saison

Während für die meisten Athleten nun eine ruhigere Periode bevorsteht, geht es beim Brasilianer turbulent weiter. Für Anfang April wurde er nämlich in Sölden gebucht, allerdings nicht zum Skifahren.

"Jetzt beginnt eine neue Saison: Die Party-Saison, ich bin bereit."