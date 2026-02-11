Olympia: Finnland startet mit Niederlage ins Eishockeyturnier

Das olympische Männer-Eishockeyturnier hat mit einer Niederlage des Olympiasiegers von 2022 begonnen.

Finnland musste sich am Mittwoch in Gruppe B in Mailand der Slowakei 1:4 (0:1,1:0,0:3) geschlagen geben. Nach der Führung der Slowaken durch Juraj Slafkovsky (8.) gelang den Skandinaviern durch Eeli Tolvanen (25.) der Ausgleich.

Treffer von Dalibor Dvorsky (48.), Slafkovsky (51./PP) und Adam Ruzicka (58.) brachten die Entscheidung zugunsten der Slowaken.