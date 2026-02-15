Flock/Maier gehen im Skeleton-Mixed leer aus

Einen Tag nach ihrem Olympiasieg ist Janine Flock im Skeleton-Mixed-Bewerb leer ausgegangen.

Die Tirolerin belegte am Sonntag gemeinsam mit Samuel Maier nur Rang neun - was vor allem daran lag, dass Flock wegen eines Fehlstarts eine Zeitstrafe von 1,06 Sekunden aufgebrummt bekam. Flock/Maier hatten bei der Olympia-Premiere des Mixed-Events 1,65 Sekunden Rückstand auf die Goldmedaillengewinner Tabitha Stoecker/Matt Weston aus Großbritannien.

Flock zeigte sich danach selbstkritisch. "Es war ein ganz klarer Fehlstart. Ich habe mich leider mit den Lichtern vertan, war zu früh und habe es sofort gemerkt", sagte die 36-Jährige, die allerdings mit ihrem Lauf an sich nicht unzufrieden war. "Der Speed war gut."

Mixed-Bewerb für Flock trotz verpasster Medaille "cool und schön"

Trotz des misslungenen Mixed-Auftritts überwog bei Flock, die nach den Feierlichkeiten in der Nacht auf Sonntag um 1.30 Uhr in ihr Zimmer gekommen war, klar das Positive.

"Es war trotzdem cool und schön, gemeinsam mit Samy (Anm.: Maier) das Gefühl zu erleben, bei Olympischen Spielen den Teambewerb zu fahren." Außerdem sagte Flock: "Es ärgert mich schon, aber wenn wir jetzt in Richtung Österreich-Haus gehen, wird wahrscheinlich alles schnell vergessen sein."

Maier macht Flock keinen Vorwurf

Von Maier gab es keine Vorwürfe. "Es kann umgekehrt genauso sein. Wir hatten auch schon Rennen, bei denen ich mich bei ihr entschuldigen musste." Der Tiroler war im Einzelbewerb nur an der 14. Stelle gelandet, im Mixed gelang ihm die achtschnellste Zeit.

"Mein Ziel war es, dass ich einen guten Lauf runterbringe. Ich glaube, das ist mir gelungen", meinte der 26-Jährige und sprach von einem "ein wenig versöhnlichen Olympia-Abschluss".