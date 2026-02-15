Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Während sich bei uns Journalist:innen langsam die erste Olympia-Müdigkeit einstellt, kommen hier in Cortina gewisse Abläufe rund um die Sportstätten erst richtig auf Touren – was man von der Olympia-Stimmung in anderen Orten nicht so ganz behaupten kann.

Sportlich hatte die erste Olympia-Woche einiges zu bieten. Für Österreich verlief sie mit 13 Medaillen – 4 Gold, 6 Silber, 3 Bronze - höchst erfolgreich.

Was ist in der zweiten Woche noch zu erwarten? Ein Rück- und Ausblick: