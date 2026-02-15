Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Ski Alpin
Die größte Überraschung war sicher die Goldene von Ariane Rädler und Katharina Huber in der Teamkombination. Mit Bronze durch Conny Hütter im Super-G sind die Frauen in den Speed-Bewerben im Großen und Ganzen den Erwartungen gerecht geworden. Die Speed-Männer sind dagegen komplett leer ausgegangen, was jetzt nicht die ganz große Überraschung, aber doch enttäuschend ist. Dafür gabs in der Team-Kombi Silber durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller. Letzterer gehört mit seinem Kitzbühel-Sieg im Rücken auch im Spezial-Slalom zu den Medaillen-Kandidaten. Nicht nur eine Kandidatin, sondern Favoritin ist Julia Scheib im Riesentorlauf.
Snowboard
Die Snowboarder sind wie 2022 verlässliche Medaillenlieferanten. Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle haben ihre Olympiasiege wiederholt. Dazu kommen Silber durch Sabine Payer und Bronze durch Jakob Dusek. Die Snowboard-Crosser können ihre Medaillen-Ausbeute im Mixed-Team-Bewerb noch ausbauen. Anna Gasser verpasste zwar ihren Gold-Hattrick im Big Air, hat im Slopestyle aber noch die Chance auf Edelmetall. Gleiches gilt für ihren Freestyle-Kollegen Matej Svancer im Big Air. Im Ski Cross hoffen Sonja Gigler, Katrin Ofner und Johannes Aujesky nach je einem Podestrang im Weltcup auf den großen Coup.
Rodeln – Bob - Skeleton
Österreichs Rodler haben ihre Medaillen-Serie prolongiert - seit 1992 hat die Sparte bei allen Spielen Edelmetall gewonnen. Diesmal waren es vier Medaillen in fünf Bewerben, nur Gold gab es keines. Dass es bei den Frauen im Einzel zu keiner Medaille gereicht hat, ist eine Enttäuschung.
Ihrer Mitfavoritenrolle gerecht geworden ist hingegen Janine Flock, die endlich ihre langersehnte Goldene gewonnen hat. Gemeinsam mit Samuel Maier hat sie im Mixed Außenseiterchancen.
Auch die Bob-Pilot:innen rund um Hoffnungsträgerin Katrin Beierl legen ab Sonntag erst so richtig los. Markus Treichl gehört zum erweiterten Kreis der Edelmetall-Anwärter.
Skispringen
Enttäuscht haben bisher die Skispringer. In vier Bewerben gab es noch keine einzige Medaille. Für die Männer gibt es im Super-Team, wo nur zwei statt wie beim klassischen Mannschaftsbewerb vier Springer ein Team bilden, die letzte Chance auf Edelmetall - doch auch hier ist die Konkurrenz groß. Für die Frauen rund um Lisa Eder geht es noch auf die Großschanze. Nicht auszuschließen, dass die sonst so erfolgsverwöhnten rot-weiß-roten Adler bei diesen Spielen komplett leer ausgehen.
Nordische Kombination
Ebenfalls noch auf der Großschanze im Einzel und im Team-Sprint im Einsatz sind die Nordischen Kombinierer - und hier stehen die Chancen auf eine Medaille für Johannes Lamparter und die Rettenegger-Brüder noch besser als auf der Normalschanze, wo es bereits Silber für Lamparter gab.
Biathlon
Eine Medaille hat Christoph Sumann, Sportlicher Leiter im Biathlon, im Vorfeld der Spiele gefordert, beinahe hätte sie Lisa Hauser im Einzel schon geholt – wäre da nicht das letzte Schießen gewesen. Die Performance der Tirolerin macht aber Hoffnung für die ausstehenden Bewerbe. Der neunte Platz von Anna Andexer im Sprint lässt auch für die Frauen-Staffel hoffen, wo Österreich Außenseiter-Chancen hat.
Skibergsteigen
Erst gegen Ende der Spiele steigen die Skibergsteiger bei ihrer Olympia-Premiere ein. Im Mixed zählen Johanna Hiemer und Paul Verbnjak zum erweiterten Medaillenanwärterkreis. Beide treten davor auch im Sprint an, Hiemer hat bei der Olympia-Premiere der Sportart Chancen auf ein Top-5-Ergebnis.
Langlauf
Gar nicht wie erhofft ist es in Italien für Mika Vermeulen gelaufen. Nach den enttäuschenden Ergebnissen im Skiathlon und 10 km Freistil hat der Steirer die Olympischen Spiele vorzeitig beendet. Ein Start beim abschließenden 50km-Bewerb machte für Vermeulen keinen Sinn mehr. Für Teresa Stadlober hingegen wartet mit dem "50er" das große Highlight noch am allerletzten Olympia-Tag.