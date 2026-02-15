Rekord! Italien schreibt olympische Sportgeschichte

Italien schreibt bei den Olympischen Winterspielen nationale Sportgeschichte!

Bereits am neunten Wettkampftag knackt der Gastgeber der Olympischen Winterspiele die bisherige Rekordmarke an Medaillen. Nach den beiden Olympiasiegen von Federica Brignone (Ski Alpin) und Lisa Vittozzi (Biathlon) darf sich die italienische Delegation schon über acht Goldmedaillen freuen. Zudem holte Italien auch vier Silbermedaillen und achtmal Bronze.

Damit konnte Italien die bisherigen Rekord-Winterspiele von 1994 in Lillehammer (7x Gold, 20 Medaillen) schon übertreffen.

Österreich holte dank Janine Flock am Samstag die vierte Goldmedaille und steht insgesamt bei 13 Medaillen. Die bisher erfolgreichsten Winterspiele waren mit 23 Medaillen (9 Gold, 7 Silber, 7 Bronze) vor 20 Jahren in Turin.

Den Medaillenspiegel führt derzeit Norwegen mit 24 Medaillen (11x Gold, 6x Silber, 7x Bronze) an. Dies ist natürlich insbesondere auch dem nunmehrigen olympischen Rekordträger Johannes Hösflot Klaebo zu verdanken.