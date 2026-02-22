NEWS

Superstar Eileen Gu wird Favoritenrolle in der Halfpipe gerecht

Die Chinesin wiederholt ihren Olympiasieg in der Halfpipe - und holt als erste Freeskierin der Geschichte drei Mal Olympia-Gold.

Superstar Eileen Gu wird Favoritenrolle in der Halfpipe gerecht Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Freeski-Superstar Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien doch noch ihre ersehnte Goldmedaille gewonnen und ihre Kritiker verstummen lassen.

Die 22-jährige Chinesin setzt sich im Halfpipe-Finale vor ihrer Landsfrau Fanghui Li und Zoe Atkin aus Großbritannien durch und holt ihren insgesamt dritten Titel bei Olympia.

Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zwei Mal triumphiert. In Livigno gab es zuvor jeweils Silber im Big Air und Slopestyle. Nun ist sie die erste Freeskierin in der Olympia-Geschichte mit drei Goldmedaillen.

Erst Sturz, dann...

Nach einem Sturz zum Auftakt demonstriert Gu im zweiten und dritten Durchgang ihre ganze Klasse. Die gebürtige US-Amerikanerin springt fast vier Meter hoch in die Luft und überzeugt mit sehenswerten Tricks.

Nach dem Rennen sinkt sie in den Schnee, dann fällt Gu ihrer Mutter in die Arme. "Ich habe es geschafft", sagt sie mit den Tränen in den Augen in die Kamera.

Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freeski und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.

Olympia 2026 Eileen Gu Halfpipe Freestyle - Olympia 2022 Freeski Ski-Freestyle Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026