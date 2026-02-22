Superstar Eileen Gu wird Favoritenrolle in der Halfpipe gerecht

Ski-Hero Eileen Gu: Bilder zwischen Ski-Gold & Glamour
Erst Sturz, dann...
Nach einem Sturz zum Auftakt demonstriert Gu im zweiten und dritten Durchgang ihre ganze Klasse. Die gebürtige US-Amerikanerin springt fast vier Meter hoch in die Luft und überzeugt mit sehenswerten Tricks.
Nach dem Rennen sinkt sie in den Schnee, dann fällt Gu ihrer Mutter in die Arme. "Ich habe es geschafft", sagt sie mit den Tränen in den Augen in die Kamera.
Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freeski und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.