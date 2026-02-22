Superstar Eileen Gu wird Favoritenrolle in der Halfpipe gerecht

Freeski-Superstar Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien doch noch ihre ersehnte Goldmedaille gewonnen und ihre Kritiker verstummen lassen.

Die 22-jährige Chinesin setzt sich im Halfpipe-Finale vor ihrer Landsfrau Fanghui Li und Zoe Atkin aus Großbritannien durch und holt ihren insgesamt dritten Titel bei Olympia.

Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zwei Mal triumphiert. In Livigno gab es zuvor jeweils Silber im Big Air und Slopestyle. Nun ist sie die erste Freeskierin in der Olympia-Geschichte mit drei Goldmedaillen.