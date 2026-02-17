NEWS

Bob-Pilot Treichl erreicht Platz neun bei Olympia

Es ist Treichls persönliche Bestleistung, während die Deutschen einen Triple-Triumph im Zweier feiern.

Bob-Pilot Treichl erreicht Platz neun bei Olympia Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Olympische Zweierbob-Bewerb hat für Markus Treichl zwar kein Spitzenresultat, aber eine persönliche Bestleistung im Zeichen der fünf Ringe gebracht.

Mit einer kleinen Steigerung in den letzten zwei der vier Läufe verbesserte sich der Tiroler mit seinem Anschieber Daniel Bertschler am Dienstagabend in Cortina vom elften Halbzeitrang noch auf Platz neun. Sein bisher bestes Olympia-Resultat war Platz 15 2018 in Pyeongchang gewesen.

"Ich bin happy", betonte Treichl, der den Zweier-Gesamtweltcup 2025/26 als Gesamtsiebenter beendet hatte. Auch wenn sich in die Freude gewisser Ärger über die Schnitzer im ersten Lauf am Montag schlich ("Schade, dass wir da so viel liegengelassen haben"), stand für ihn am Ende eine "wirklich solide" Vorstellung. Und die gibt Kraft für den kommenden Vierer-Bewerb am Samstag und Sonntag. "Volle Attacke", verlautete Treichl.

Indes krönte Johannes Lochner seine Karriere mit dem erstmaligen Olympia-Gold. Der 35-Jährige führte einen deutschen Dreifachsieg an, gewann vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich (+1,34 Sek.) und Adam Ammour (+1,82).

Mandlbauer: "Noch viel zu lernen"

Mit diesen Zeiten hatten Olympia-Debütant Jakob Mandlbauer und Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi nichts zu tun.

Österreichs zweiter Bob war am Dienstag nur noch einmal im Einsatz, die beiden verpassten als 21. die Qualifikation der besten 20 für den vierten Lauf. Mandlbauer sah den ersten Auftritt bei den Spielen als Teil eines Reifeprozesses.

"Es gibt noch viel zu lernen, aber wir haben ja noch einen Wettbewerb", meinte der 27-Jährige, der ebenfalls im Vierer an den Start geht.

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Schwedische NHL-Power gegen Lettland

Olympia LIVE: Schwedische NHL-Power gegen Lettland

Olympia
9
Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Olympia
Olympia: Eiskunstläuferin Mikutina erreichte sturzfrei Kür

Olympia: Eiskunstläuferin Mikutina erreichte sturzfrei Kür

Olympia
Svancer schreibt wieder Geschichte: "Macht mich fast sprachlos"

Svancer schreibt wieder Geschichte: "Macht mich fast sprachlos"

Olympia
"In der Hosentasche?" Klopp scherzt mit ÖSV-Skispringern

"In der Hosentasche?" Klopp scherzt mit ÖSV-Skispringern

Olympia
Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia
3
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 79/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 79/116 Entscheidungen

Olympia
3

Kommentare

Olympia 2026 Olympische Spiele 2026 Olympische Winterspiele Wintersport Cortina d'Ampezzo Mailand Markus Treichl Bob