NEWS

Per Videotelefonat dabei - Vaterfreude bei Kindl während Olympia

Seine Tochter ist rund zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen.

Per Videotelefonat dabei - Vaterfreude bei Kindl während Olympia Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Rodler Wolfgang Kindl hat am Montag in der Früh bei den Olympischen Winterspielen in Cortina ein nicht gerade alltägliches Videotelefonat geführt. Der 37-jährige Tiroler war live bei der Geburt seines zweiten Kindes mit dabei.

Dieses sei laut eines Sprechers rund zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen. Mutter und Tochter seien wohlauf.

Ob sie Kindl vor seinem nächsten Olympia-Einsatz am Mittwochabend im Doppelsitzer noch besuchen wird, ist offen.

"Sehr überraschend"

"Es war echt sehr überraschend heute in der Früh ein Anruf - und dann ist es schon losgegangen", erzählte Kindl im ORF. "Ich bin sehr froh, dass alles gut gegangen ist."

Seine Frau und das Kind würden die nächsten Wochen noch im Krankenhaus verbringen. "Schauen wir, ob es sich ausgeht, dass ich einen kurzen Abstecher machen kann", sagte Kindl.

Am Dienstag in der Früh steht ein Doppelsitzer-Training mit seinem Kollegen Thomas Steu auf dem Programm, am Mittwoch die Entscheidung, am Donnerstag die Teamstaffel.

Der Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>

Emotionale Momente am Telefon

"Jetzt vergesse ich den Geburtstag vom Thomas nie", scherzte Kindl über Steu, der am Montag 32 Jahre alt geworden ist. "Es war ein Anruf und ich war dann über WhatsApp dabei. Es war unglaublich, fast wie wenn ich wirklich live dabei gewesen wäre", schilderte der nun zweimalige Familienvater. Es sei schade, dass er seine Frau nicht vor Ort habe unterstützen können.

Das Videotelefonieren während der Saison sei er von seinem älteren Sohn bereits gewohnt. "Es ist cool, dass es das gibt", betonte der Rodel-Routinier. "Es ist natürlich nicht alltäglich, dass man so bei der Geburt dabei ist. Mich hat es voll gefreut und es war schon sehr emotional auch."

Kindl war am Sonntag im olympischen Einsitzer-Rennen Achter geworden. 2017 war er Weltmeister im Einer, 2022 in Peking holte er im Einer und mit der Teamstaffel Olympia-Silber. Seit 2023 fährt Kindl mit Steu auch im Doppelsitzer.

Mehr zum Thema

SILBER! Müller sorgt im Eiskanal für die nächste Medaille

SILBER! Müller sorgt im Eiskanal für die nächste Medaille

Olympia
14
"Partygott" Jonas Müller: "Rodeln ist nicht alles für mich"

"Partygott" Jonas Müller: "Rodeln ist nicht alles für mich"

Olympia
Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia
Olympia LIVE: Rodel-Frauen starten in den Einsitzer-Bewerb

Olympia LIVE: Rodel-Frauen starten in den Einsitzer-Bewerb

Olympia
4
Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Olympia
Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia
Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Olympia
20

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Rodeln - Olympia 2026 Olympia 2026 Thomas Steu Wolfgang Kindl Rodeln