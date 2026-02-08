NEWS

SILBER! Müller sorgt im Eiskanal für die nächste Medaille

Der Vorarlberger muss sich nur dem übermächtigen Deutschen Max Langenhan geschlagen geben.

Dritte Medaille des Tages für Österreich bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina!

Jonas Müller bringt im Rodel-Einsitzer der Männer seinen zweiten Zwischenrang ins Ziel und sichert sich die Silberne.

3. Medaille für Österreich - der Medaillenspiegel>>>

Gold geht in überlegener Manier an den unantastbaren Deutschen Max Langenhan, der in allen vier Läufen Streckenrekord markiert und einen Vorsprung von 0,596 Sekunden hat.

Bronze holt der italienische Lokalmatador Dominik Fischnaller.

Nico Gleirscher wird als zweitbester Österreicher Fünfter.

Das Klassement ist den Läufen absolut entsprechend. Der im Weltcup in dieser Saison nicht so überzeugende Langenhan steigert seinen Bahnrekord von Lauf zu Lauf, die neue Bestmarke liegt bei 52,660 Sekunden. Müller liefert jeweils die zweitschnellste Zeit, im 3. Lauf verhindert ein Fehler unten eine noch bessere. Fischnaller ist jeweils der Drittbeste.

