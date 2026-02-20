Kanada Kanada CAN
Finnland Finnland FIN
Endstand
3:2
0:1 , 1:1 , 2:0
  • Cale Makar
  • Shea Theodore
  • Nathan MacKinnon
  • Mikko Rantanen
  • Erik Haula
Nächster Krimi! Kanada bezwingt Finnland in letzter Minute

Die Kanadier feiern den nächsten Comeback-Sieg und ziehen ins olympische Eishockey-Finale ein. Nathan MacKinnon trifft 36 Sekunden vor dem Ende zum Sieg.

Kanada steht im großen Eishockey-Finale der Olympischen Winterspiele!

Mit einem 3:2-Comebacksieg schaffen die Kanadier gegen Finnland den Einzug ins Endspiel am kommenden Sonntag. Dabei kämpfen sich die kanadischen Stars dank einer nächsten Aufholjagd und einem 0:2-Rückstand noch zurück.

Die Finnen überzeugen zunächst mit einer starken Offensive und einer kompakten Defensivarbeit. Dafür belohnen sich die Skandinavier auch. Mikko Rantanen von den Dallas Stars trifft in Überzahl nach einem gewonnen Bully von Sebastian Aho zur 1:0-Pausenführung (17./PP1).

Finnland schockt Kanada in Unterzahl mit dem 2:0

Nur drei Minuten nach dem ersten Pausendrittel schockt Finnland die kanadischen Stars. Erik Haula (Nashville Predators) sprintet trotz einer Unterzahl nach einer Puckeroberung ins offensive Drittel und erhöht per Shorthander zum 2:0 (24./SH1).

Die "Ahornblätter" stehen damit unter Druck und haben in Abwesenheit von Sydney Crosby, der nach seiner Knieverletzung ausfällt, einige Probleme. Dennoch kommen die Kanadier dank Sam Reinhart im Mitteldrittel in nummerischer Überlegenheit zum 1:2-Anschlusstreffer (35./PP).

Kanada erzwingt den Ausgleich - MacKinnon trifft zum Sieg

Daraufhin erhöhen die Kanadier im Schlussabschnitt den Druck enorm. Shea Theodore erzwingt mit einem One-Timer den 2:2-Ausgleich und bringt Kanada endgültig wieder zurück in die Partie (51.).

Doch Connor McDavid und Co. wollen eine Overtime abwenden. Zudem schwächt Niko Mikkola (Florida Panthers) die Finnen in der 58. Minute mit einem hohen Stock - und Kanada schlägt eiskalt zu!

Denn Nathan MacKinnon trifft aus spitzem Winkel ins linke Eck und schießt die Kanadier nur 36 Sekunden vor der Schlusssirene ins Finale.

