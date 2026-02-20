Olympia LIVE: Rosner greift über die 1.500 Meter an

Tag 14 bei den Olympischen Winterspielen bringt die erneute Hoffnung auf Medaillen für Österreich mit sich.

Der Auftakt erfolgt am Freitag um 10:00 Uhr mit den Seeding-Runs im Skicross der Frauen. Um 12:00 Uhr geht es dann mit den Achtelfinalläufen los. Mit Katrin Ofner, Christina Födermayr und Sonja Gigler rechnen sich drei Österreicherinnen Chancen aus - Österreichs Frauen enttäuschen im Skicross >>>

Um 14:15 Uhr geht es in Antholz bei den Biathleten weiter. Die Männer bestreiten den Massenstart über 15 Kilometer, ehe es um 16:30 Uhr in der Eishalle bei den Eisschnellläuferinnen um Jeannine Rosner über 1500 Meter weitergeht.

Um 18:00 Uhr steht für Katrin Beierl der erste Lauf im Zweier-Bob an. Um 19:30 Uhr gibt es die Medaillenentscheidung der Ski-Freesytle-Männer in der Halfpipe - Baumgartner verpasst Halfpipe-Quali >>>

Den Abschluss machen die Shorttrack-Bewerbe. Die Männer starten mit einer Staffel über 5000 Meter (21:30 Uhr). Eine halbe Stunde danach duellieren sich die Frauen über 1500 Meter.

