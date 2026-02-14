Bravo Anna! Andexer bärenstark bei Kirkeeide-Gold

Anna Andexer bejubelt im Frauen-Sprint bei den Olympischen Spielen ihr mit Abstand bestes Karriere-Ergebnis auf Top-Niveau!

Die 23-Jährige landet nach zwei fehlerfreien Schießeinlagen auf Rang neun (+1:09,4). Damit verbessert sie ihr bisher bestes Ergebnis klar - dies war ein 24. Rang im Sprint von Le Grand Bornand in dieser Saison.

Der Kampf um Gold wird indes zum Krimi: Die Französin Ocean Michelon und Norwegens Mareen Krikeeide (beide fehlerfrei) liefern sich ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, am Ende setzt sich die Norwegerin um 3,8 Sekunden durch. Bronze geht an Superstar Lou Jeanmonnot (1/+23,7).

Hauser knapp in Top 30

Die weiteren ÖSV-Athletinnen landen abseits der Spitzenplätze. Lisa Hauser verfehlt zwei Scheiben und belegt den 30 Platz. (+1:50,4). Knapp hinter ihr landet Anna Gandler am 32. Rang (1/+1:54,4).

Nicht ihren besten Tag erwischt Anna Juppe, die über Rang 75 nicht hinauskommt (3/+3:28,0) und so auch die Qualifikation für die Verfolgung verpasst.

Diese steigt am Sonntag um 14:45 Uhr, schon am Vormittag sind die Männer dran (11:15 Uhr).