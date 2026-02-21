Nach bitterer Pille gegen Kanada: Finnland schnappt sich Bronze

Finnland geht mit Bronze aus dem kleinen Finale im olympischen Eishockey-Turnier hervor.

Der Titelträger von Peking 2022 lässt der Slowakei im Spiel um Platz 3 mit 6:1 letztlich keine Chance. Österreichs Nachbarland verpasst nach einem starken Turnier die zweite Bronzemedaille in Folge.

24 Stunden nach den jeweiligen Halbfinal-Enttäuschungen präsentieren sich die "Suomi" ausgeruhter - und vor allem hungriger. Aho gibt den Ton mit dem schnellen Führungstreffer vor (8.).

Die Slowakei findet erst gegen Ende des Spielabschnitts in die Partie, mitten in eine gute Phase im zweiten Spielabschnitt rutscht Goalie Hlavaj ein Schuss von Haula am kurzen Eck durch - 2:0 für Finnland (29.).

Neue Hoffnung für die Slowakei

Kurz vor der zweiten Drittelpause schöpfen die Slowaken etwas Hoffnung, als Tatar alleine vor Finnlands Keeper Saros auf 1:2 stellt (40.). Der Puck prallt von der hinteren Bande etwas glücklich zum slowakischen Kapitän, der sich die Chance nicht nehmen lässt.

Ein Doppelschlag führt die Finnen endgültig zur fünften Bronzenen in der Olympia-Geschichte. Hintz fälscht den Puck im Powerplay für Hlavaj unhaltbar ab (49./PP), kurz darauf knallt Kakko den Puck per Innenstange wuchtig ins Netz (50.).

Die Slowakei nimmt in der Schlussphase volles Risiko und zieht Hlavaj für einen sechsten Feldspieler - Finnland bestraft dies mit Empty-Net-Toren von Armia (56./EN) und Haula (59./EN).

Damit nehmen die "Suomi" auch erfolgreich Revanche für die 1:4-Niederlage zum Olympia-Auftakt.

Am Sonntag steigt ab 14:10 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) das große Finale zwischen Kanada und den USA.