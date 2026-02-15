NEWS

Gold für Italien! Vittozzi schreibt Biathlon-Geschichte

Die 31-Jährige holt bei den Spielen in der Heimat das erste Biathlon-Gold für ihr Land. Anna Andexer fällt zurück, ist aber erneut beste Österreicherin.

Gold für Italien! Vittozzi schreibt Biathlon-Geschichte Foto: © GEPA
Historischer Moment bei den Olympischen Spielen!

Lisa Vittozzi holt in der Verfolgung erstmals Biathlon-Gold für Italien. Die 31-Jährige bleibt fehlerfrei und profitiert letztlich von zwei Fehlschüssen der Sprint-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide (NOR) beim letzten Schießen.

Die Norwegerin bringt letztlich aber Silber ins Ziel (3/+28,8). Bronze holt Suvi Minkkinen aus Finnland (0/+34,3).

Andexer erneut beste ÖSV-Athletin

Aus rot-weiß-roter Sicht klassiert sich erneut Anna Andexer am besten. Die Neunte des Sprints verfehlt insgesamt drei Scheiben und landet am 21. Platz (+2:24,8).

Lisa Hauser kann sich im Vergleich zum Sprint um einen Rang verbessern und belegt den 29. Rang (4/+2:57,1). Unmittelbar hinter ihr landet Anna Gandler (3/+2:58,7).

