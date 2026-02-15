Langlauf-Staffel: Neuntes Gold! Klaebo schreibt Geschichte

Norwegen gewinnt die Langlauf-Staffel der Männer bei den Olympischen Spielen!

Die Goldmedaille ist eine historische: Für Superstar und Schlussläufer Johannes Klaebo ist es bereits Nummer neun, wodurch er nun alleiniger Spitzenreiter in dieser Kategorie ist.

Kein anderer hat mehr Goldmedaillen bei Winterspielen geholt, zuvor war Klaebo gleichauf mit den Legenden und Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dæhlie (Langlauf) gelegen.

Italien bezwingt Finnland im Kampf um Bronze

Silber sichert sich Frankreich (+22,2), Italien holt sich Bronze (+47,9). Federico Pellegrino lässt kurz vor dem Ziel noch den finnischen Schlussläufer Niko Anttola stehen.

Österreich hat im Langlauf nur drei Quotenplätze zur Verfügung und war deswegen nicht am Start.