NEWS

Langlauf-Staffel: Neuntes Gold! Klaebo schreibt Geschichte

Der Norweger gewinnt mit seinen Landsleuten das Staffel-Rennen und ist nun alleiniger Rekordhalter.

Langlauf-Staffel: Neuntes Gold! Klaebo schreibt Geschichte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Norwegen gewinnt die Langlauf-Staffel der Männer bei den Olympischen Spielen!

Die Goldmedaille ist eine historische: Für Superstar und Schlussläufer Johannes Klaebo ist es bereits Nummer neun, wodurch er nun alleiniger Spitzenreiter in dieser Kategorie ist.

Kein anderer hat mehr Goldmedaillen bei Winterspielen geholt, zuvor war Klaebo gleichauf mit den Legenden und Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dæhlie (Langlauf) gelegen.

Italien bezwingt Finnland im Kampf um Bronze

Silber sichert sich Frankreich (+22,2), Italien holt sich Bronze (+47,9). Federico Pellegrino lässt kurz vor dem Ziel noch den finnischen Schlussläufer Niko Anttola stehen.

Österreich hat im Langlauf nur drei Quotenplätze zur Verfügung und war deswegen nicht am Start.

Mehr zum Thema

Fehler bei der FIS? Protest gegen Klaebo-Sieg

Fehler bei der FIS? Protest gegen Klaebo-Sieg

Olympia
7
Nach finnischem Wachs-Protest: So entscheidet die FIS

Nach finnischem Wachs-Protest: So entscheidet die FIS

Olympia
2
Bravo! Stadlober & Co. in der Staffel in den Top 10

Bravo! Stadlober & Co. in der Staffel in den Top 10

Olympia
Olympia LIVE: Die Männer-Staffel im Langlauf

Olympia LIVE: Die Männer-Staffel im Langlauf

Olympia
1
Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia
Nach enttäuschenden Rennen: ÖSV-Star reist von Olympia ab

Nach enttäuschenden Rennen: ÖSV-Star reist von Olympia ab

Olympia
5
Olympia LIVE: Eishockey-Action bei USA gegen Dänemark

Olympia LIVE: Eishockey-Action bei USA gegen Dänemark

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Langlauf Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Langlauf - Olympia 2026 Johannes Hoesflot Klaebo