Olympia heute: Skispringen der Frauen auf der Großschanze

Die nächste Medaillen-Entscheidung bei den Skispringerinnen steht an!

Nachdem Lisa Eder auf der Normalschanze als Vierte knapp an einer Medaille scheiterte, hat sie auf der Großschanze (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker) die nächste Möglichkeit auf einen Podestplatz.

Anna Odine Strom krönte sich beim ersten Wettbewerb zur Olympiasiegerin, Nika Prevc wurde Zweite. Die Bronzemedaille ging an Nozomi Maruyama.

In dieser Saison hat sich Eder auf der Großschanze meist schwer getan, bei den Olympischen Spielen kann sich aber wie man bereits gesehen hat vieles ändern.

Das Skispringen auf der Großschanze: