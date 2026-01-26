Diese 115 Sportler fahren für Österreich zu Olympia

Biathlon (9): Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Tamara Steiner, Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger
Bob (14): Katrin Beierl, Victoria Festin, Lea Haslwanter, Christania Williams, Nicola Pichler, Daniel Bertschler, Kristian Huber, Jakob Mandlbauer, Sebastian Mitterer, Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi, Markus Sammer, Sascha Stepan, Markus Treichl, Leo Sares
Eiskunstlauf (1): Olga Mikutina
Eissschnelllauf (6): Vanessa Herzog, Anna Molnar, Jeannine Rosner, Alexander Farthofer, Ignaz Gschwentner, Gabriel Odor
Freeski (4): Lara Wolf, Samuel Baumgartner, Julius Forer, Matej Svancer
Ski Freestyle (2): Avital Carroll, Katharina Ramsauer
Snowboard Freestyle (4): Anna Gasser, Hanna Karrer, Florian Lechner, Clemens Millauer
Langlauf (8): Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Heidi Bucher, Magdalena Scherz, Teresa Stadlober, Michael Föttinger, Benjamin Moser, Mika Vermeulen
Nordische Kombination (3): Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger
Rodeln (11): Selina Egle, Lara Kipp, Hannah Prock, Lisa Schulte, Dorothea Schwarz, Juri Gatt, Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Riccardo Schöpf, Thomas Steu
Short Track (1): Nicolas Andermann
Skeleton (3): Janine Flock, Florian Auer, Samuel Maier
Ski Alpin (22):
Frauen (11): Nina Astner, Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Julia Scheib, Katharina Truppe
Männer (11): Stefan Babinsky, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Marco Schwarz
Skibergsteigen (2): Johanna Hiemer, Paul Verbnjak
Skicross (7): Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner, Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher
Skispringen (8): Lisa Eder, Lisa-Marie Hirner, Julia Mühlbacher, Meghann Wadsak, Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig
Snowboard Alpin (7): Martina Ankele, Sabine Payer, Claudia Riegler, Benjamin Karl, Fabian Obmann, Alexander Payer, Andreas Prommegger
Snowboard Cross (5): Pia Zerkhold, Jakob Dusek, Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, David Pickl
Drei Goldene von 2022 dabei
Mit Anna Gasser, Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle sind auch drei der fünf Goldenen von 2022 wieder mit dabei. Nicht berücksichtigt wurde Skirennläufer Johannes Strolz, Matthias Mayer hat seine Karriere bereits beendet.
Im je 11 Athletinnen und Athleten umfassenden Alpinteam fehlt Ricarda Haaser, die allerdings nach der Verletzung noch nicht wieder zu ihrer Leistungsfähigkeit gelangt ist. Die Frauen fahren in Cortina d'Ampezzo um Edelmetall, die Männer in Bormio. Dort kommt auch Skibergsteigen mit österreichischer Teilnahme bei Frauen und Männern (je 1) zu seinem olympischen Debüt.
Bei den Hallen-Eisbewerben in Mailand sind mit Olga Mikutina eine Eiskunstläuferin sowie je drei Aktive im Eisschnelllauf und einem Short Tracker im Einsatz.
Der Eiskanal von Cortina könnte zur Erfolgsbahn für Österreichs Abordnung Skeleton (3 ÖOC-Aktive), Bob (12) und Rodeln (11) mit dem u.a. in diesem Winter so erfolgreichen Doppelsitzer-Duo Selina Egle/Lara Kipp werden.
Meiste Athletinnen und Athleten in Livigno
Zahlenmäßig am stärksten vertreten ist Österreich in Livigno, wo sämtliche Medaillenentscheidungen im Snowboard (16 ÖOC-Aktive), Ski Cross (7) und Freestyle/Freeski (6) angesetzt sind.
Biathlon findet in Antholz statt (9), in Predazzo/Tesero werden im Skispringen (8), Skilanglauf (8) und der Nordischen Kombination (3) Medaillen vergeben. Letztere ist die einzige Disziplin, in der es keine Frauenbewerbe gibt. Österreich bietet mit Lisa Hirner seine beste Nordische Kombiniererin im Spezialspringen auf.
Auf Bundesländer aufgeteilt entfallen 41 Personen auf Tirol, 21 auf Salzburg, 12 auf die Steiermark, je 11 auf Vorarlberg und Kärnten, 10 auf Niederösterreich, 6 auf Oberösterreich und 3 auf Wien.