Diese 115 Sportler fahren für Österreich zu Olympia

Das österreichische Team für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. - 22. Februar 2026) steht fest!

Das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) hat Montagvormittag, pünktlich mit Nennschluss, das Olympic Team Austria für die Winterspiele nominiert. Im rot-weiß-roten Aufgebot finden sich insgesamt 115 Athleten und Athletinnen, davon 52 Frauen und 63 Männer.

Die Quotenplätze wurden weitgehend in Anspruch genommen, Österreich wird an allen Schauplätzen in Italien und Südtirol vertreten sein.

"Benchmark" ist Peking

Die Messlatte liegt hoch: Für Olympia 2022 in Peking wurden 106 ÖsterreicherInnen nominiert. Die damalige Ausbeute: 18 Medaillen (7x Gold, 7x Silber, 4x Bronze).

"Wir können mit breiter Brust auftreten. Wir haben arrivierte Sportlerinnen und Sportler, die man zu Medaillenkandidaten zählen kann. Wir haben Newcomer, die für Überraschungen sorgen können.

Aufgeteilt auf alle Regionen und Sportarten", sagte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Als Ziel gab er als "Benchmark" die Spiele von Peking an. "Die Anzahl der Medaillen sollte wieder erreichbar sein."

Das ist das Olympic Team Austria: