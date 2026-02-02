Erfolgreichste Olympia-Teilnehmer: Die ewige Bestenliste

Langlauf-Superstar Marit Björgen führt seit Pyeongchang die Liste der erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer im Winter an.

Die Norwegerin hält wie ihre Landsleute Ole Einar Björndalen und Björn Dählie bei acht Gold- und vier Silbermedaillen, hat aber mehr Bronzemedaillen errungen.

Ireen Wüst erhöhte ihre Edelmetall-Sammlung in Peking weiter - die niederländische Eisschnellläuferin gewinnt ihre sechste Goldmedaille und ist mit insgesamt 13 Medaillen Nummer 4 der Bestenliste.

Die deutschen Rodler Natalie Geisenberger, Tobias Wendl und Tobias Arlt schoben sich in Peking in der Rekordliste weit nach vor. Geisenberger und die Doppelsitzer holten ihre Goldmedaillen fünf und sechs. Geisenberger hat noch eine Bronzemedaille dazu und liegt auf Platz 7 der Bestenliste.

Erfolgreichster Österreicher in der Olympia-Geschichte ist Felix Gottwald, der 3 Mal Gold, 1 mal Silber und 3 mal Bronze gewann. Matthias Mayer rückte dem Kombinierer mit seiner dritten Goldmedaille nahe und ist nun Österreichs erfolgreichster Alpiner im Zeichen der fünf Ringe.

Die größten Winter-Olympioniken - Bestenliste