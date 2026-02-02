NEWS

Erfolgreichste Olympia-Teilnehmer: Die ewige Bestenliste

Die Giganten des Wintersports: Die Athletinnen und Athleten mit den meisten Medaillen bei Olympischen Winterspielen. Wer führt die ewige Bestenliste an?

Erfolgreichste Olympia-Teilnehmer: Die ewige Bestenliste Foto: © getty
Kommentare

Langlauf-Superstar Marit Björgen führt seit Pyeongchang die Liste der erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer im Winter an.

Die Norwegerin hält wie ihre Landsleute Ole Einar Björndalen und Björn Dählie bei acht Gold- und vier Silbermedaillen, hat aber mehr Bronzemedaillen errungen.

Ireen Wüst erhöhte ihre Edelmetall-Sammlung in Peking weiter - die niederländische Eisschnellläuferin gewinnt ihre sechste Goldmedaille und ist mit insgesamt 13 Medaillen Nummer 4 der Bestenliste.

Die deutschen Rodler Natalie Geisenberger, Tobias Wendl und Tobias Arlt schoben sich in Peking in der Rekordliste weit nach vor. Geisenberger und die Doppelsitzer holten ihre Goldmedaillen fünf und sechs. Geisenberger hat noch eine Bronzemedaille dazu und liegt auf Platz 7 der Bestenliste.

Erfolgreichster Österreicher in der Olympia-Geschichte ist Felix Gottwald, der 3 Mal Gold, 1 mal Silber und 3 mal Bronze gewann. Matthias Mayer rückte dem Kombinierer mit seiner dritten Goldmedaille nahe und ist nun Österreichs erfolgreichster Alpiner im Zeichen der fünf Ringe.

Die größten Winter-Olympioniken - Bestenliste

AthletZeitraumSportartGSB
1.Marit BjörgenNOR2002-2018Langlauf843
2.Ole Einar BjörndalenNOR    1998-2014  Biathlon       841
3.Björn DählieNOR            1992-1998  Langlauf       84-
4.Ireen WüstNED2006-2022Eisschnell652
5.Ljubow JegorowaRUS         1992/1994  Langlauf       63-
6.Victor AnRUS/KOR2006/2014Shorttrack6-2
7.Natalie GeisenbergerGER2010-2022Rodeln6-1
8.Lidija SkoblikowaUdSSR     1960/1964  Eisschnell 6--
.Tobias WendlGER2014/2018Rodeln5--
.Tobias ArltGER2014/2018Rodeln5--
11.Claudia PechsteinGER       1992-2006  Eisschnell 522
12.Johannes Thignes BoeNOR2018-2022Biathlon521
13.Martin FourcadeFRA         2010-2018  Biathlon    52-
14.Johannes KlaeboNOR2018-2022Langlauf511
.Larissa LasutinaRUS        1992-2002  Langlauf       511
  .Clas ThunbergFIN           1924/1928  Eisschnell 511
17.Thomas AlsgaardNOR         1994-2002  Langlauf       51-
18.Bonnie BlairUSA            1988-1994  Eisschnell 5-1
19.Eric HeidenUSA             1980       Eisschnell 5--
20.Raisa SmetaninaUdSSR 1976-1992  Langlauf       451
21.Sixten JernbergSWE          1956-1964  Langlauf       432
22.Sven KramerNED       2006-2018  Eisschnell    423
23.Ricco GrossGER             1992-2002  Biathlon       431
.E.H. SvendsenNOR2010-2018Biathlon431
25.Galina KulakowaUdSSR       1968-1980  Langlauf       422
  .Kjetil-Andre AamodtNOR     1992-2006  Ski alpin      422
  .Sven FischerGER            1994-2006  Biathlon       422
28.Ivar BallangrudNOR         1928-1936  Eisschnell 421
29.Joergen GraabakNOR2014-2022Nord.Kombi42-
.Janica KostelicCRO         2002/2006  Ski alpin      42-
.Kevin KuskeGER2002-2018Bob42-
32.Gunde SvanSWE              1984/1988  Langlauf       411
.Wang MengCHN2006/10Short Track411
.Daria DomrachevaBLR2010-2018Biathlon411
35.Jewgeni GrischinUdSSR      1956-1964  Eisschnell 41-
  .Alexander TichonowUdSSR    1968-1980  Biathlon       41-
  .Nikolai SimjatowUdSSR      1980/1984  Langlauf       41-
  .Matti NykänenFIN           1984/1988  Skispringen    41-
  .Johann Olav KossNOR        1992/1994  Eisschnell 41-
.Jayna HeffordCAN1998-2014Eishockey      41-
  .Hayley WickenheiserCAN1998-2014Eishockey      41-
.Andre LangeGER2002-2010Bob41-
43.Chun Lee-kyungKOR1994/1998Short Track   4-1
.Natalie GeisenbergerGER2010-2018Rodeln4-1
45.Dario ColognaSUI201-2018Langlauf4--
.Simon AmmannSUI2002/2010Skispringen4--
.Thomas WassbergSWE         1980/1984  Langlauf       4--
 
.Felix GottwaldAUT2002-2010Nord. Kombi313
. Thomas MorgensternAUT2006/10Skispringen31-
.Matthias MayerAUT2014-2018Ski alpin3-1
.Toni SailerAUT            1956       Ski alpin      3--
.Hermann MaierAUT                 1998-2006  Ski alpin      21-
.Marcel HirscherAUT2014/2018Ski Alpin21-

Mehr zum Thema

Das waren Österreichs Rekord-Medaillen-Helden in Turin 2006

Das waren Österreichs Rekord-Medaillen-Helden in Turin 2006

Olympia
Diese Olympia-Rekorde könnten 2026 geknackt werden

Diese Olympia-Rekorde könnten 2026 geknackt werden

Olympia
Das Programm der Olympischen Winterspiele 2026

Das Programm der Olympischen Winterspiele 2026

Olympia
Marco Schwarz ändert seine Pläne für Olympia

Marco Schwarz ändert seine Pläne für Olympia

Olympia
5
Schicksalsschlag für Skisprung-Star kurz vor Olympia

Schicksalsschlag für Skisprung-Star kurz vor Olympia

Olympia
Austro-Schiedsrichterin bei Olympia! "Vorfreude ist riesig"

Austro-Schiedsrichterin bei Olympia! "Vorfreude ist riesig"

Olympia
2
Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
3

Kommentare

Wintersport Olympia 2022 Olympische Spiele Marit Björgen Ole Einar Björndalen Björn Dählie Felix Gottwald Thomas Morgenstern Olympia 2026