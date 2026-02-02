Erfolgreichste Olympia-Teilnehmer: Die ewige Bestenliste

|Athlet
|Zeitraum
|Sportart
|G
|S
|B
|1.
|Marit Björgen
|NOR
|2002-2018
|Langlauf
|8
|4
|3
|2.
|Ole Einar Björndalen
|NOR
|1998-2014
|Biathlon
|8
|4
|1
|3.
|Björn Dählie
|NOR
|1992-1998
|Langlauf
|8
|4
|-
|4.
|Ireen Wüst
|NED
|2006-2022
|Eisschnell
|6
|5
|2
|5.
|Ljubow Jegorowa
|RUS
|1992/1994
|Langlauf
|6
|3
|-
|6.
|Victor An
|RUS/KOR
|2006/2014
|Shorttrack
|6
|-
|2
|7.
|Natalie Geisenberger
|GER
|2010-2022
|Rodeln
|6
|-
|1
|8.
|Lidija Skoblikowa
|UdSSR
|1960/1964
|Eisschnell
|6
|-
|-
|.
|Tobias Wendl
|GER
|2014/2018
|Rodeln
|5
|-
|-
|.
|Tobias Arlt
|GER
|2014/2018
|Rodeln
|5
|-
|-
|11.
|Claudia Pechstein
|GER
|1992-2006
|Eisschnell
|5
|2
|2
|12.
|Johannes Thignes Boe
|NOR
|2018-2022
|Biathlon
|5
|2
|1
|13.
|Martin Fourcade
|FRA
|2010-2018
|Biathlon
|5
|2
|-
|14.
|Johannes Klaebo
|NOR
|2018-2022
|Langlauf
|5
|1
|1
|.
|Larissa Lasutina
|RUS
|1992-2002
|Langlauf
|5
|1
|1
|.
|Clas Thunberg
|FIN
|1924/1928
|Eisschnell
|5
|1
|1
|17.
|Thomas Alsgaard
|NOR
|1994-2002
|Langlauf
|5
|1
|-
|18.
|Bonnie Blair
|USA
|1988-1994
|Eisschnell
|5
|-
|1
|19.
|Eric Heiden
|USA
|1980
|Eisschnell
|5
|-
|-
|20.
|Raisa Smetanina
|UdSSR
|1976-1992
|Langlauf
|4
|5
|1
|21.
|Sixten Jernberg
|SWE
|1956-1964
|Langlauf
|4
|3
|2
|22.
|Sven Kramer
|NED
|2006-2018
|Eisschnell
|4
|2
|3
|23.
|Ricco Gross
|GER
|1992-2002
|Biathlon
|4
|3
|1
|.
|E.H. Svendsen
|NOR
|2010-2018
|Biathlon
|4
|3
|1
|25.
|Galina Kulakowa
|UdSSR
|1968-1980
|Langlauf
|4
|2
|2
|.
|Kjetil-Andre Aamodt
|NOR
|1992-2006
|Ski alpin
|4
|2
|2
|.
|Sven Fischer
|GER
|1994-2006
|Biathlon
|4
|2
|2
|28.
|Ivar Ballangrud
|NOR
|1928-1936
|Eisschnell
|4
|2
|1
|29.
|Joergen Graabak
|NOR
|2014-2022
|Nord.Kombi
|4
|2
|-
|.
|Janica Kostelic
|CRO
|2002/2006
|Ski alpin
|4
|2
|-
|.
|Kevin Kuske
|GER
|2002-2018
|Bob
|4
|2
|-
|32.
|Gunde Svan
|SWE
|1984/1988
|Langlauf
|4
|1
|1
|.
|Wang Meng
|CHN
|2006/10
|Short Track
|4
|1
|1
|.
|Daria Domracheva
|BLR
|2010-2018
|Biathlon
|4
|1
|1
|35.
|Jewgeni Grischin
|UdSSR
|1956-1964
|Eisschnell
|4
|1
|-
|.
|Alexander Tichonow
|UdSSR
|1968-1980
|Biathlon
|4
|1
|-
|.
|Nikolai Simjatow
|UdSSR
|1980/1984
|Langlauf
|4
|1
|-
|.
|Matti Nykänen
|FIN
|1984/1988
|Skispringen
|4
|1
|-
|.
|Johann Olav Koss
|NOR
|1992/1994
|Eisschnell
|4
|1
|-
|.
|Jayna Hefford
|CAN
|1998-2014
|Eishockey
|4
|1
|-
|.
|Hayley Wickenheiser
|CAN
|1998-2014
|Eishockey
|4
|1
|-
|.
|Andre Lange
|GER
|2002-2010
|Bob
|4
|1
|-
|43.
|Chun Lee-kyung
|KOR
|1994/1998
|Short Track
|4
|-
|1
|.
|Natalie Geisenberger
|GER
|2010-2018
|Rodeln
|4
|-
|1
|45.
|Dario Cologna
|SUI
|201-2018
|Langlauf
|4
|-
|-
|.
|Simon Ammann
|SUI
|2002/2010
|Skispringen
|4
|-
|-
|.
|Thomas Wassberg
|SWE
|1980/1984
|Langlauf
|4
|-
|-
|.
|Felix Gottwald
|AUT
|2002-2010
|Nord. Kombi
|3
|1
|3
|.
|Thomas Morgenstern
|AUT
|2006/10
|Skispringen
|3
|1
|-
|.
|Matthias Mayer
|AUT
|2014-2018
|Ski alpin
|3
|-
|1
|.
|Toni Sailer
|AUT
|1956
|Ski alpin
|3
|-
|-
|.
|Hermann Maier
|AUT
|1998-2006
|Ski alpin
|2
|1
|-
|.
|Marcel Hirscher
|AUT
|2014/2018
|Ski Alpin
|2
|1
|-
Erfolgreichste Olympia-Teilnehmer: Die ewige Bestenliste
Die Giganten des Wintersports: Die Athletinnen und Athleten mit den meisten Medaillen bei Olympischen Winterspielen. Wer führt die ewige Bestenliste an?
Langlauf-Superstar Marit Björgen führt seit Pyeongchang die Liste der erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer im Winter an.
Die Norwegerin hält wie ihre Landsleute Ole Einar Björndalen und Björn Dählie bei acht Gold- und vier Silbermedaillen, hat aber mehr Bronzemedaillen errungen.
Ireen Wüst erhöhte ihre Edelmetall-Sammlung in Peking weiter - die niederländische Eisschnellläuferin gewinnt ihre sechste Goldmedaille und ist mit insgesamt 13 Medaillen Nummer 4 der Bestenliste.
Die deutschen Rodler Natalie Geisenberger, Tobias Wendl und Tobias Arlt schoben sich in Peking in der Rekordliste weit nach vor. Geisenberger und die Doppelsitzer holten ihre Goldmedaillen fünf und sechs. Geisenberger hat noch eine Bronzemedaille dazu und liegt auf Platz 7 der Bestenliste.
Erfolgreichster Österreicher in der Olympia-Geschichte ist Felix Gottwald, der 3 Mal Gold, 1 mal Silber und 3 mal Bronze gewann. Matthias Mayer rückte dem Kombinierer mit seiner dritten Goldmedaille nahe und ist nun Österreichs erfolgreichster Alpiner im Zeichen der fünf Ringe.