Deutschland einsame Spitze! Der "Blech-Spiegel" von Olympia 2026

Österreich landete bei Olympia 2026 insgesamt fünf Mal auf dem undankbaren vierten Platz. Die großen "Blech-Könige" kommen jedoch aus Deutschland.

Ein vierter Platz ist im sportlichen Leben stets undankbar und bitter. Bei Olympischen Spielen schmerzt er umso mehr.

Einige Nationen waren bei diesen Winterspielen allerdings scheinbar oft davon verfolgt. Aus diesem Grund haben wir alle Ergebnisse der Olympischen Winterspiele 2026 genauer betrachtet und im Gegensatz zum Medaillenspiegel einen "Blech-Spiegel" erstellt.

Österreich landete fünf Mal auf dem undankbaren vierten Platz. Deutschland führt indes die Wertung an.

Mit Cornelia Hütter (Abfahrt), Ariane Rädler (Super-G) und Raphael Haaser/Michael Matt (Team-Kombination) landete Österreich im Alpinen Bereich insgesamt drei Mal am vierten Platz.

Zudem verpassten Lisa Eder (Skispringen) sowie Stefan Rettenegger (Nordische Kombination) jeweils von der Normalschanze die Medaillenränge nur ganz knapp.

Der "Blech-Spiegel" der Olympischen Winterspiele 2026

Nation

Anzahl der 4. Plätze

1.

Deutschland

14x

2.

USA

12x

3.

Norwegen

11x

4.

Italien

9x

Frankreich

9x

6.

Schweiz

8x

7.

Japan

6x

Niederlande

6x

9.

Österreich

5x

Großbritannien

5x

China

5x

12.

Schweden

4x

13.

Lettland

3x

Finnland

3x

Kanada

3x

16.

Polen

2x

Südkorea

2x

Australien

2x

19.

Slowenien

1x

Georgien

1x

Belgien

1x

Bulgarien

1x

Ungarn

1x

Slowakei

1x

AIN (Russland, Weißrussland)

1x

