Deutschland einsame Spitze! Der "Blech-Spiegel" von Olympia 2026

Ein vierter Platz ist im sportlichen Leben stets undankbar und bitter. Bei Olympischen Spielen schmerzt er umso mehr.

Einige Nationen waren bei diesen Winterspielen allerdings scheinbar oft davon verfolgt. Aus diesem Grund haben wir alle Ergebnisse der Olympischen Winterspiele 2026 genauer betrachtet und im Gegensatz zum Medaillenspiegel einen "Blech-Spiegel" erstellt.

Österreich landete fünf Mal auf dem undankbaren vierten Platz. Deutschland führt indes die Wertung an.

Mit Cornelia Hütter (Abfahrt), Ariane Rädler (Super-G) und Raphael Haaser/Michael Matt (Team-Kombination) landete Österreich im Alpinen Bereich insgesamt drei Mal am vierten Platz.

Zudem verpassten Lisa Eder (Skispringen) sowie Stefan Rettenegger (Nordische Kombination) jeweils von der Normalschanze die Medaillenränge nur ganz knapp.

Der "Blech-Spiegel" der Olympischen Winterspiele 2026