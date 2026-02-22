Nation
Anzahl der 4. Plätze
1.
Deutschland
14x
2.
USA
12x
3.
Norwegen
11x
4.
Italien
9x
Frankreich
9x
6.
Schweiz
8x
7.
Japan
6x
Niederlande
6x
9.
Österreich
5x
Großbritannien
5x
China
5x
12.
Schweden
4x
13.
Lettland
3x
Finnland
3x
Kanada
3x
16.
Polen
2x
Südkorea
2x
Australien
2x
19.
Slowenien
1x
Georgien
1x
Belgien
1x
Bulgarien
1x
Ungarn
1x
Slowakei
1x
AIN (Russland, Weißrussland)
1x
Deutschland einsame Spitze! Der "Blech-Spiegel" von Olympia 2026
Österreich landete bei Olympia 2026 insgesamt fünf Mal auf dem undankbaren vierten Platz. Die großen "Blech-Könige" kommen jedoch aus Deutschland.
Ein vierter Platz ist im sportlichen Leben stets undankbar und bitter. Bei Olympischen Spielen schmerzt er umso mehr.
Einige Nationen waren bei diesen Winterspielen allerdings scheinbar oft davon verfolgt. Aus diesem Grund haben wir alle Ergebnisse der Olympischen Winterspiele 2026 genauer betrachtet und im Gegensatz zum Medaillenspiegel einen "Blech-Spiegel" erstellt.
Österreich landete fünf Mal auf dem undankbaren vierten Platz. Deutschland führt indes die Wertung an.
Mit Cornelia Hütter (Abfahrt), Ariane Rädler (Super-G) und Raphael Haaser/Michael Matt (Team-Kombination) landete Österreich im Alpinen Bereich insgesamt drei Mal am vierten Platz.
Zudem verpassten Lisa Eder (Skispringen) sowie Stefan Rettenegger (Nordische Kombination) jeweils von der Normalschanze die Medaillenränge nur ganz knapp.