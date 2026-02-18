NEWS
Olympia heute: Slopestyle-Finale der Snowboard-Frauen
Bei ihrem letzten Start unter den fünf Ringen will Anna Gasser erstmals eine Medaille im Slopestyle gewinnen. LIVE-Infos:
Anna Gasser will bei ihrem letzten Olympia-Auftritt im Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen ein Wort um die Medaillen mitreden (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nachdem es im Big Air für die Doppel-Olympiasiegerin nicht nach Plan gelaufen ist, soll sich das nun ändern. In dieser Disziplin konnte sie bisher noch keine Olympia-Medaille holen.
Die Qualifikation am Sonntag gelag ihr als Fünfte souverän. Der Sieg ging an die neuseeländische Titelverteidigerin Zoi Sadowski-Synnott.