Absage! Anna Gasser muss auf letzten Olympia-Auftritt warten
Das Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen muss am Dienstag wetterbedingt abgesagt werden. Über das weitere Vorgehen wird im Laufe des Tages entschieden.
Anna Gassers letzter Auftritt bei Olympischen Winterspielen verzögert sich.
Das Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen wurde abgesagt. Wie der Veranstalter bekannt gibt, sei es aufgrund der anhaltenden Wetterbedingungen nicht möglich, den ursprünglich für den frühen Nachmittag (13:00 Uhr) angesetzten Bewerb abzuhalten.
Der weitere Plan für die Durchführung des Finales soll nach der Mannschaftsführersitzung am Dienstagnachmittag (17:00 Uhr) verlautbart werden.
In der Qualifikation hatte Gasser den fünften Platz belegt.