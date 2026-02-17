NEWS

Absage! Anna Gasser muss auf letzten Olympia-Auftritt warten

Das Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen muss am Dienstag wetterbedingt abgesagt werden. Über das weitere Vorgehen wird im Laufe des Tages entschieden.

Absage! Anna Gasser muss auf letzten Olympia-Auftritt warten Foto: © GEPA
Anna Gassers letzter Auftritt bei Olympischen Winterspielen verzögert sich.

Das Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen wurde abgesagt. Wie der Veranstalter bekannt gibt, sei es aufgrund der anhaltenden Wetterbedingungen nicht möglich, den ursprünglich für den frühen Nachmittag (13:00 Uhr) angesetzten Bewerb abzuhalten.

Der weitere Plan für die Durchführung des Finales soll nach der Mannschaftsführersitzung am Dienstagnachmittag (17:00 Uhr) verlautbart werden.

In der Qualifikation hatte Gasser den fünften Platz belegt.

