Gasser verlässt die Olympia-Bühne ohne Slopestyle-Edelmetall

In ihrem letzten Auftritt bei Olympischen Spielen verpasst Anna Gasser die langersehnte Medaille im Slopestyle.

Der Snowboard-Queen wird bei schwierigen Bedingungen vor allem fehlende Geschwindigkeit an den Kickern zum Verhängnis, wodurch sie die Schwierigkeit ihrer Sprünge reduzieren muss bzw. diese nicht wie erhofft durchziehen kann.

Als bester Score kommen 46,95 Punkte aus dem ersten Lauf in die Wertung, die Versuche zwei und drei enden mit Stürzen vorzeitig. Mit Platz zehn ist der 34-jährigen Kärntnerin auch im vierten Anlauf keine Olympia-Medaille im Slopestyle vergönnt.

Neue Olympiasiegerin aus Japan

Neue Olympiasiegerin ist mit einem Score von 87,83 Punkten die Japanerin Mari Fukada, die 19-Jährige hatte bei Großereignissen überhaupt erst ein Mal Bronze im Big Air bei der WM 2025 geholt.

Sie entthront Zoi Sadowski Synnott um 0,35 Punkte, der Neuseeländerin bleibt Silber. Bronze geht an Fukadas Landsfrau Kokomo Murase, die im Big Air die Goldmedaille gewann. Ihr fehlen nur 2,03 Zähler auf Fukada.

Hoffnung erfüllte sich nicht

Die Slopestyle-Entscheidung war wegen Schneefalls und Windes um einen Tag verschoben worden. "Ich bete für Downhill-Wind und dafür, dass ich im Finale genug Speed habe", hatte Gasser im Vorfeld gesagt.

Günstige Wind- und schnelle Pistenverhältnisse waren für die leichte, ehemalige Turnerin seit jeher Bedingung für ein gutes Ergebnis in dieser Disziplin gewesen.

Ihre Hoffnung erfüllte sich nicht. Viele Athletinnen taten sich schwer, am Weg zu den drei Kickern auf Geschwindigkeit zu kommen. Auch Gasser zog mit angebundener Startnummer, ohne Jacke und Tape um die Knie aerodynamisch alle Register - vergeblich.

Volles Risiko im letzten Versuch

Mit 46,95 Punkten im ersten Lauf (5.) konnte sie ihre große Trick-Palette bei weitem nicht zeigen. Im zweiten wurde sie nach sauberem Beginn über die Rails und einem Backside 540 mit der Rotation beim zweiten Kicker nicht fertig.

Als Siebente ging Gasser in ihren finalen Olympialauf, griff ins Risiko und scheiterte wieder auf der zweiten Schanze bei einem Backside Double 1080.

