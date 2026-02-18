Debakel für Österreichs Biathlon-Frauen in der Staffel

Österreichs Frauen bleibt bei der 4x6km-Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2026 nur der 15. Rang unter 20 Nationen.

Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer und Lisa Hauser weisen nach 15 Nachladern und zwei Strafrunden im Ziel 4:56,6 Minuten Rückstand auf.

Gold sichert sich Frankreich (1+6): Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon und Julia Simon bringen 51,3 Sekunden Vorsprung auf Schweden (1+7) ins Ziel. Bronze geht an Norwegen (0+7/+1:07,6 Minuten).

Schon Steiner mit der Strafrunde

Österreichs Startläuferin Tamara Steiner verzeichnete beim zweiten Schießen eine Strafrunde und drei Nachlader und übergab als 18. mit rund 85 Sekunden Rückstand an Anna Gandler.

Auch die 25-jährige Tirolerin musste dreimal nachladen und übergab nur als 17. und mit 2:13 Minuten Rückstand.

Anna Andexer verpatzte ihren Abschnitt mit einer Strafrunde und vier Nachladern, womit endgültig ein Platz unter ferner liefen gesichert war.

Lisa Hauser ging mit fast vier Minuten Rückstand in ihre Runde. Trotz insgesamt fünf Nachladern brachte die rot-weiß-rote Schlussläuferin ihr Team noch in die Top 15, was für das Quartett mit weit höheren Ambitionen wohl nur ein schwacher Trost war.

Julia Simon indes gewann damit bereits ihr drittes Gold im Zuge dieser Spiele. Auch bei den Männern hatte Frankreich den Olympiasieg in der Staffel eingeheimst.