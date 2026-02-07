Skispringen der Frauen: das Ergebnis

Die erste Medaillen-Entscheidung im Skispringen ist gefallen!

Im Val di Fiemme schrammt Lisa Eder knapp an der ersten rot-weiß-roten Medaille dieser Spiele vorbei. Nach einem soliden ersten Versuch zündete die Österreicherin im Finale zwar den Turbo, am Ende blieb für Eder aber nur der undankbare vierte Platz.

Österreich bleibt damit am ersten Wettkampftag ohne Medaille.

Ström behält die Nerven, Prevc geschlagen

Für die Überraschung sorgt die Norwegerin Anna Odine Ström. Sie verteidigt ihre Halbzeitführung und krönte sich hauchdünn zur Olympiasiegerin. Die große Favoritin Nika Prevc muss sich mit 1,1 Punkten Rückstand mit Silber begnügen. Bronze holt die Japanerin Maruyama.