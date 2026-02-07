Startliste für die Olympia-Abfahrt der Frauen
Speed-Showdown in Cortina d'Ampezzo: Wer rast auf der Tofana-Piste zu Gold, Silber und Bronze? Die Startnummern von Vonn, Hütter und Co.:
Am Sonntag starten auch die alpinen Ski-Frauen in die Olympischen Winterspiele 2026.
In der Abfahrt in Cortina (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird viel Aufmerksamkeit auf Lindsey Vonn liegen. Die US-Amerikanerin geht mit einem gerissenen Kreuzband mit der Startnummer 13 an den Start.
Rädler als erste Österreicherin
Eröffnet wird das Rennen auf der Tofana-Piste von der Schweizerin Malorie Blanc.
Gleich danach startet die erste Österreicherin: Ariane Rädler, die im Abfahrtstraining am Samstag die Viertschnellste war.
Hütter von elf auf Gold?
Vonns erste Verfolgerin im Abfahrts-Weltcup, Emma Aicher (GER), geht mit Startnummer zehn ins Rennen. Als Elfte kommt mit Cornelia Hütter die wohl größte rot-weiß-rote Medaillen-Hoffnung.
Startnummer 14 gehört Mirjam Puchner, Nina Ortlieb geht als 18. Fahrerin und letzte Österreicherin an den Start.