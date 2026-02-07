Am Sonntag starten auch die alpinen Ski-Frauen in die Olympischen Winterspiele 2026.

In der Abfahrt in Cortina (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird viel Aufmerksamkeit auf Lindsey Vonn liegen. Die US-Amerikanerin geht mit einem gerissenen Kreuzband mit der Startnummer 13 an den Start.

Rädler als erste Österreicherin

Eröffnet wird das Rennen auf der Tofana-Piste von der Schweizerin Malorie Blanc.

Gleich danach startet die erste Österreicherin: Ariane Rädler, die im Abfahrtstraining am Samstag die Viertschnellste war.

Hütter von elf auf Gold?

Vonns erste Verfolgerin im Abfahrts-Weltcup, Emma Aicher (GER), geht mit Startnummer zehn ins Rennen. Als Elfte kommt mit Cornelia Hütter die wohl größte rot-weiß-rote Medaillen-Hoffnung.

Startnummer 14 gehört Mirjam Puchner, Nina Ortlieb geht als 18. Fahrerin und letzte Österreicherin an den Start.