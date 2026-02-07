Benjamin Karl & Andreas Prommegger: Zwei Legenden treten ab

Ebenfalls schon lange vorne dabei ist Benjamin Karl. Für den 40-Jährigen sind es die fünften Olympischen Spiele. Der Wahl-Lienzer hat bereits vor der Saison sein Karriereende angekündigt.

Dennoch will er bei seiner letzten Olympia-Teilnahme nochmal voll angreifen: "Ich freue mich, dass ich so motiviert bin und dass es quasi vor der Haustür stattfindet. Die Olympischen Spiele haben wirklich nochmal ein Feuer in mir entfacht."

Im Gegensatz zu Prommegger war Karl in Turin noch nicht dabei. Er feierte seine Premiere 2010 in Vancouver, als er Silber holte. Somit sind es für ihn die ersten Spiele in den Alpen. Ausgetragen werden die Snowboard-Bewerbe in Livigno, nahe der Schweizer Grenze.

"Ich habe schon damit geliebäugelt, dass es in Cortina stattfindet. Das wäre mit dem Auto nur 1:15 Stunden von Lienz entfernt gewesen. Daraus ist leider nichts geworden, jetzt ist es in Livigno und das ist auch ein toller Ort. Ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder einmal in Europa stattfindet", sagt Karl gegenüber LAOLA1.