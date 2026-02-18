Gold
Silber
Bronze
2022
Petra Vlhova (SVK)
Katharina Liensberger (AUT)
Wendy Holdener (SWE)
2018
Frida Hansdotter (SWE)
Wendy Holdener (SUI)
Katharina Gallhuber (AUT)
2014
Mikaela Shiffrin (USA)
Marlies Schild (AUT)
Kathrin Zettel (AUT)
2010
Maria Riesch (GER)
Marlies Schild (AUT)
Sarka Zahrobska (CZE)
2006
Anja Pärson (SWE)
Nicole Hosp (AUT)
Marlies Schild (AUT)
2002
Janica Kostelic (CRO)
Laure Pequegnot (FRA)
Anja Pärson (SWE)
1998
Hilde Gerg (GER)
D. Compagnoni (ITA)
Zali Stegall (AUS)
1994
Vreni Schneider (SUI)
Elfi Eder (AUT)
Katja Koren (SLO)
1992
Petra Kronberger (AUT)
Annelise Coberger (NZL)
B. Fernandez-Ochoa (ESP)
1988
Vreni Schneider (SUI)
Mateja Svet (JUG)
Christa Kinshofer (BRD)
1984
Paoletta Magoni (ITA)
Perrine Pelen (FRA)
Ursula Konzett (LIE)
1980
Hanni Wenzel (LIE)
Christa Kinshofer (BRD)
Erika Hess (SUI)
1976
Rosi Mittermeier (BRD)
Claudia Giordani (ITA)
Hanni Wenzel (LIE)
1972
Barbara Ann Cochran (USA)
Daniele Debernard (FRA)
Florence Steurer (FRA)
1968
Marielle Goitschel (FRA)
Nancy Greene (CAN)
Annie Famose (FRA)
1964
Christine Goitschel (FRA)
Marielle Goitschel (FRA)
Jean Saubert (USA)
1960
Anne Heggtveit (CAN)
Betsy Snite (USA)
Barbara Henneberger (BRD)
1956
Renee Colliard (SUI)
Regina Schöpf (AUT)
Jevgenija Sidorova (URS)
1952
A. Mead-Lawrence (USA)
Ossi Reichert (GER)
Annemarie Buchner (AUT)
1948
Gretchen Fraser (USA)
Antoinette Meyer (SUI)
Erika Mahringer (AUT)
NEWS
Slalom: Alle Olympiasiegerinnen und Medaillen
Wer holte olympisches Gold im Slalom? Von der Premiere 1948 bis heute: alle Olympiasiegerinnen und Medaillen in der Übersicht!