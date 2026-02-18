NEWS

Slalom: Alle Olympiasiegerinnen und Medaillen

Wer holte olympisches Gold im Slalom? Von der Premiere 1948 bis heute: alle Olympiasiegerinnen und Medaillen in der Übersicht!

Slalom: Alle Olympiasiegerinnen und Medaillen Foto: © GEPA
Kommentare

Gold

Silber

Bronze

2022

Petra Vlhova (SVK)

Katharina Liensberger (AUT)

Wendy Holdener (SWE)

2018

Frida Hansdotter (SWE)

Wendy Holdener (SUI)

Katharina Gallhuber (AUT)

2014

Mikaela Shiffrin (USA)

Marlies Schild (AUT)

Kathrin Zettel (AUT)

2010

Maria Riesch (GER)

Marlies Schild (AUT)

Sarka Zahrobska (CZE)

2006

Anja Pärson (SWE)

Nicole Hosp (AUT)

Marlies Schild (AUT)

2002

Janica Kostelic (CRO)

Laure Pequegnot (FRA)

Anja Pärson (SWE)

1998

Hilde Gerg (GER)

D. Compagnoni (ITA)

Zali Stegall (AUS)

1994

Vreni Schneider (SUI)

Elfi Eder (AUT)

Katja Koren (SLO)

1992

Petra Kronberger (AUT)

Annelise Coberger (NZL)

B. Fernandez-Ochoa (ESP)

1988

Vreni Schneider (SUI)

Mateja Svet (JUG)

Christa Kinshofer (BRD)

1984

Paoletta Magoni (ITA)

Perrine Pelen (FRA)

Ursula Konzett (LIE)

1980

Hanni Wenzel (LIE)

Christa Kinshofer (BRD)

Erika Hess (SUI)

1976

Rosi Mittermeier (BRD)

Claudia Giordani (ITA)

Hanni Wenzel (LIE)

1972

Barbara Ann Cochran (USA)

Daniele Debernard (FRA)

Florence Steurer (FRA)

1968

Marielle Goitschel (FRA)

Nancy Greene (CAN)

Annie Famose (FRA)

1964

Christine Goitschel (FRA)

Marielle Goitschel (FRA)

Jean Saubert (USA)

1960

Anne Heggtveit (CAN)

Betsy Snite (USA)

Barbara Henneberger (BRD)

1956

Renee Colliard (SUI)

Regina Schöpf (AUT)

Jevgenija Sidorova (URS)

1952

A. Mead-Lawrence (USA)

Ossi Reichert (GER)

Annemarie Buchner (AUT)

1948

Gretchen Fraser (USA)

Antoinette Meyer (SUI)

Erika Mahringer (AUT)

Mehr zum Thema

Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Olympia
1
Gold-Boost & Revanche-Gelüste: Doppelzimmer greift im Slalom an

Gold-Boost & Revanche-Gelüste: Doppelzimmer greift im Slalom an

Olympia
1
Die Startliste für den Olympia-Slalom der Frauen

Die Startliste für den Olympia-Slalom der Frauen

Olympia
Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Olympia
1
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 11 (17.2.)

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 11 (17.2.)

Olympia
Olympia LIVE - Mittwoch 18.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Mittwoch 18.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia
3

Kommentare

Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Wintersport Olympische Spiele Olympische Winterspiele Ski Alpin