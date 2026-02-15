NEWS

Slalom: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner

Bisher 7 Mal Gold für Österreich! Von der Premiere 1948 bis heute: Alle Olympiasieger im Slalom und die Medaillengewinner bei Winterspielen:

Slalom: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner Foto: © GEPA
Kommentare
GoldSilberBronze
2022Clement Noel (FRA)Johannes Strolz (AUT)Sebastian Foss-Solevaag (NOR)
2018Andre Myhrer (SWE)Ramon Zenhäusern (SUI)Michael Matt (AUT)
2014Mario Matt (AUT)Marcel Hirscher (AUT)Henrik Kristoffersen (NOR)
2010Giuliano Razzoli (ITA)Ivica Kostelic (CRO)Andre Myhrer (SWE)
2006Benjamin Raich (AUT)Reinfried Herbst (AUT)Rainer Schönfelder (AUT)
2002Jean-Pierre Vidal (FRA)Sebastien Amiez (FRA)Benjamin Raich (AUT)
1998Hans Petter Buraas (NOR)Ole Kristian Furuseth (NOR) Thomas Sykora (AUT)
1994Thomas Stangassinger (AUT)Alberto Tomba (ITA)Jure Kosir (SLO)
1992Finn Christian Jagge (NOR)Alberto Tomba (ITA)Michael Tritscher (AUT)
1988Alberto Tomba (ITA)Frank Wörndl (BRD)Paul Frommelt (LIE)
1984Phil Mahre (USA)Steve Mahre (USA)Didier Bouvet (FRA)
1980Ingemar Stenmark (SWE)Phil Mahre (USA)Jacques Lüthy (SUI)
1976Piere Gros (ITA)Gustav Thöni (ITA)Willi Frommelt (LIE)
1972F. Fernandez Ochoa (ESP)Gustav Thöni (ITA)Roland Thöni (ITA)
1968Jean-Claude Killy (FRA)Herbert Huber (AUT)Alfred Matt (AUT)
1964Pepi Stiegler (AUT)Bill Kidd (USA)Jim Heuga (USA)
1960Ernst Hinterseer (AUT)Matthias Leitner (AUT)Charles Bozon (FRA)
1956Toni Sailer (AUT)Chiharu Igaya (JPN)Stig Sollander (SWE)
1952Othmar Schneider (AUT)Stein Eriksen (NOR)Guttorm Berge (NOR)
1948Edy Reinalter (SUI)James Couttet (FRA)Henri Oreiller (FRA)

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Kanadas Star-Ensemble trifft auf Frankreich

Olympia LIVE: Kanadas Star-Ensemble trifft auf Frankreich

Olympia
1
Scheib verpasst Medaille: "Ich will es nicht auf andere schieben"

Scheib verpasst Medaille: "Ich will es nicht auf andere schieben"

Olympia
Doppel-Olympiasiegerin Brignone: "Habe keine Worte"

Doppel-Olympiasiegerin Brignone: "Habe keine Worte"

Olympia
Doppel-Olympiasiegerin! Brignone deklassiert die Konkurrenz

Doppel-Olympiasiegerin! Brignone deklassiert die Konkurrenz

Olympia
17
Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Olympia
1
"Beispielloses Ergebnis": Brasilien feiert Olympiasieger Braathen

"Beispielloses Ergebnis": Brasilien feiert Olympiasieger Braathen

Ski Alpin
Kurz vor Beginn: Schweizer Ski-Ass sagt RTL-Start ab

Kurz vor Beginn: Schweizer Ski-Ass sagt RTL-Start ab

Olympia
2

Kommentare

Wintersport Olympia 2022 Peking Olympische Spiele Olympische Winterspiele Ski Alpin Ski Alpin - Olympia 2022 Slalom