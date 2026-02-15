|Gold
|Silber
|Bronze
|2022
|Clement Noel (FRA)
|Johannes Strolz (AUT)
|Sebastian Foss-Solevaag (NOR)
|2018
|Andre Myhrer (SWE)
|Ramon Zenhäusern (SUI)
|Michael Matt (AUT)
|2014
|Mario Matt (AUT)
|Marcel Hirscher (AUT)
|Henrik Kristoffersen (NOR)
|2010
|Giuliano Razzoli (ITA)
|Ivica Kostelic (CRO)
|Andre Myhrer (SWE)
|2006
|Benjamin Raich (AUT)
|Reinfried Herbst (AUT)
|Rainer Schönfelder (AUT)
|2002
|Jean-Pierre Vidal (FRA)
|Sebastien Amiez (FRA)
|Benjamin Raich (AUT)
|1998
|Hans Petter Buraas (NOR)
|Ole Kristian Furuseth (NOR)
|Thomas Sykora (AUT)
|1994
|Thomas Stangassinger (AUT)
|Alberto Tomba (ITA)
|Jure Kosir (SLO)
|1992
|Finn Christian Jagge (NOR)
|Alberto Tomba (ITA)
|Michael Tritscher (AUT)
|1988
|Alberto Tomba (ITA)
|Frank Wörndl (BRD)
|Paul Frommelt (LIE)
|1984
|Phil Mahre (USA)
|Steve Mahre (USA)
|Didier Bouvet (FRA)
|1980
|Ingemar Stenmark (SWE)
|Phil Mahre (USA)
|Jacques Lüthy (SUI)
|1976
|Piere Gros (ITA)
|Gustav Thöni (ITA)
|Willi Frommelt (LIE)
|1972
|F. Fernandez Ochoa (ESP)
|Gustav Thöni (ITA)
|Roland Thöni (ITA)
|1968
|Jean-Claude Killy (FRA)
|Herbert Huber (AUT)
|Alfred Matt (AUT)
|1964
|Pepi Stiegler (AUT)
|Bill Kidd (USA)
|Jim Heuga (USA)
|1960
|Ernst Hinterseer (AUT)
|Matthias Leitner (AUT)
|Charles Bozon (FRA)
|1956
|Toni Sailer (AUT)
|Chiharu Igaya (JPN)
|Stig Sollander (SWE)
|1952
|Othmar Schneider (AUT)
|Stein Eriksen (NOR)
|Guttorm Berge (NOR)
|1948
|Edy Reinalter (SUI)
|James Couttet (FRA)
|Henri Oreiller (FRA)
NEWS
Slalom: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner
Bisher 7 Mal Gold für Österreich! Von der Premiere 1948 bis heute: Alle Olympiasieger im Slalom und die Medaillengewinner bei Winterspielen: