NEWS

ÖOC-Team geht mit fast gleicher Bilanz wie 2022 in Olympia-Finale

Verglichen mit Olympia 2022 macht zum jetzigen Stand nur eine Bronze-Medaille den Unterschied.

ÖOC-Team geht mit fast gleicher Bilanz wie 2022 in Olympia-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Olympia-Team in Mailand/Cortina hält vor der Schlusswoche der Spiele bei vier Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen. Damit liegt fast die exakt gleiche Bilanz wie zum gleichen Zeitpunkt 2022 in Peking vor.

Vor vier Jahren lautete diese Zwischenbilanz 4/6/4. Am Ende stand 7/7/4 im Medaillenspiegel, es kamen also noch vier Medaillen dazu. Mehr als diese gesamt 18 gab es in der ÖOC-Geschichte nur 2006 in Turin mit 23 Medaillen, jedoch bei nur 84 Bewerben.

Rekord durch fulminanten Endspurt

Damals gab es im Gegensatz zu vor vier Jahren einen fulminanten Endspurt in Rot-Weiß-Rot. Vor der finalen Woche schnitt die ÖOC-Equipe mit 4/5/1 bei freilich bis dahin nur 49 Bewerben schwächer als aktuell ab, ließ dann aber auf die ÖOC-Rekordmarke von 9/7/7 bei fünfmal Gold noch 15 Medaillen folgen.

2018 in Pyeongchang (am Ende 5/3/6) kamen in der Finalwoche vier Medaillen dazu, 2014 in Sotschi (4/8/5) gleich zehn. 2010 in Vancouver hatte es vor den letzten sieben Tagen mit acht erst die Hälfte der Endausbeute von 4/6/6 gegeben.

Mehr zum Thema

Enttäuschte Eder: "Ganz Österreich tut sich schwer"

Enttäuschte Eder: "Ganz Österreich tut sich schwer"

Olympia
Skispringen der Frauen Großschanze - das Ergebnis

Skispringen der Frauen Großschanze - das Ergebnis

Olympia
Olympia LIVE: Skispringen der Frauen auf der Großschanze

Olympia LIVE: Skispringen der Frauen auf der Großschanze

Olympia
2
Rekord! Italien schreibt olympische Sportgeschichte

Rekord! Italien schreibt olympische Sportgeschichte

Olympia
Enttäuschte ÖSV-Adler wollen keine Ausreden suchen

Enttäuschte ÖSV-Adler wollen keine Ausreden suchen

Olympia
5
Nach zweitem Gold: Brignone kündigt Party im Austria House an

Nach zweitem Gold: Brignone kündigt Party im Austria House an

Olympia
4
Trotz starker Aufholjagd: Keine Medaille für ÖSV-Springerinnen

Trotz starker Aufholjagd: Keine Medaille für ÖSV-Springerinnen

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Olympia PyeongChang Olympia 2022 Peking Sotschi Vancouver Turin